La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó que Iván Cepeda insista en continuar con la polémica política de la paz total de Gustavo Petro.

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“Lo podemos leer y confirmar: El programa de Cepeda no introduce cambios sustantivos a la ‘paz total’, la cual, liderada por el candidato, es posiblemente el mayor fracaso en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”, escribió la ganadora de la Gran Consulta por Colombia en sus redes sociales.

Precisó en este sentido que la paz total de Petro y Cepeda “no contempla de ninguna manera una estrategia militar robusta para garantizar la seguridad ciudadana. Se construye sobre una arquitectura jurídica igual de floja y mal concebida como la ‘paz total’”.

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Además, agregó, “supone negociaciones con múltiples actores, sin ninguna claridad sobre su viabilidad. Se llena la boca hablando de las causas sociales de la violencia, y para abordarlas plantea una reforma agraria integral mucho más ambiciosa que la del actual gobierno. Esta reforma generaría incertidumbres muy graves de mediano plazo sobre la propiedad de la tierra rural haciendo imposible la industrialización del agro, que es la verdadera revolución agraria que requiere el país”.

Y concluye que “tal como la ‘paz total’ se infla grandilocuente hablando de Estado Social de Derecho en todos los rincones del país, sin siquiera prever las condiciones mínimas para afirmar el Estado de Derecho en todos esos lugares en los cuales la falta de legalidad básica diluye la esperanza. Es de no creer”.

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