La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en toda la comercialización binacional debido a la desigualdad que, dijo, generan las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño.

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“Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (...) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, dijo Rodríguez, quien pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, levantar estas medidas de manera definitiva.

Inicialmente, Rodríguez afirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su país también han tenido un impacto en la economía de Colombia, por lo que hizo un nuevo llamado al mandatario Donald Trump para que cesen estas medidas.

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“Que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y (...) el llamado es a que cesen las sanciones contra Venezuela”, indicó la mandataria en una reunión con una delegación del Gobierno colombiano, en Caracas.

La líder chavista dijo que el levantamiento de sanciones impulsaría la interconexión entre ambas naciones de infraestructura, de electricidad, así como de gas.

Rodríguez anunció en esa reunión que desde hoy Venezuela comenzó a exportar gas butano a Colombia a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para restablecer el comercio binacional.

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Este es “el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (...) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia”, dijo Rodríguez durante la reunión con la delegación colombiana en la que también participaron los miembros de su gabinete.

Este encuentro se dio luego de que se cancelara la reunión que la mandataria tenía prevista celebrar con el jefe de Estado colombia, Gustavo Petro.

El Gobierno venezolano indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos en territorio venezolano.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones a sus empresas para poder explotar e importar petróleo venezolano.

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Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre los gobiernos de Trump y de Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa.