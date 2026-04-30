Este viernes 1 de mayo, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Cultura, realizará la develación de las esculturas en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América, en el Ecoparque Río Guatapurí, a partir de las 5:00 de la tarde.

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La obra fue elaborada por el artista plástico Jhon Peñaloza Almanza, profesional de la Escuela de Bellas Artes, con más de 25 años de trayectoria en la realización de esculturas en diferentes regiones del territorio nacional.

Además, Peñaloza Almanza fue el creador de importantes obras figurativas que exaltan el folclor vallenato, inmortalizando a juglares y artistas como Leandro Díaz, Rafael Escalona y Diomedes Díaz, entre otros referentes de la música vallenata.

La escultura fue elaborada en bronce, material seleccionado por su durabilidad y resistencia en el tiempo, incluso, durante el proceso se cuidaron especialmente los rasgos y características de los homenajeados. “Se tuvo mucho en cuenta detalles característicos de las figuras de Israel Romero y Rafael Orozco.

La pulcritud y la elegancia que ellos siempre manejaron, la uniformidad en su presentación personal era algo impecable”, explicó Peñaloza Almanza, quien dedicó cerca de tres meses de trabajo para el diseño de esta pieza artística.

Alcaldía de Valledupar El evento contará con la presencia del homenajeado Israel Romero, el alcalde Ernesto Orozco y diferentes invitados del sector cultural y musical.

Las figuras se realizaron a escala natural, respetando la estatura promedio de los artistas, y cuentan con un peso aproximado de 200 kilos cada una. Además, se diseñó un escenario acorde a su trayectoria artística, con un pedestal recubierto en porcelanato negro que contrasta con el color bronce y resalta la elegancia del conjunto escultórico.

La jefe de la Oficina de Cultura, Yanelis González, extendió la invitación a la ciudadanía para que acompañe este acto especial, destacando la importancia de este reconocimiento para la historia musical de la ciudad. “Esta escultura representa un homenaje a dos grandes referentes de nuestra música vallenata y al legado del Binomio de Oro de América. Invitamos a propios y visitantes a acompañarnos en este momento que exalta nuestra cultura y mantiene viva la memoria de quienes han aportado a nuestra identidad musical”, señaló.

El evento contará con la presencia del homenajeado Israel Romero, el alcalde Ernesto Orozco y diferentes invitados del sector cultural y musical, en un reconocimiento que resalta el aporte del Binomio de Oro de América a la historia del vallenato.