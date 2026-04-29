El fin de semana se realizó la ‘Ruta del Capo’, una carrera ciclística de al menos 150 kilómetros en Valledupar. En medio de la competencia, el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sufrió un accidente luego de que otro deportista se cayera y arrastrara a varios competidores con un efecto dominó, que terminó arrastrándolo por el asfalto.

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De acuerdo a información preliminar, el exmandatario departamental se cayó exactamente en San Diego, Cesar, en medio del recorrido, y debido a los golpes se encuentra en cuidados intermedios en una clínica de Valledupar.

El momento del accidente quedó grabado en video por uno de los corredores, y fue difundido en redes sociales. La caída masiva se hizo viral.

De acuerdo a El Tiempo, en el instante del golpe, Mauricio Aguilar se levantó consciente e intentó continuar la carrera, sin embargo el dolor le impidió seguir pedaleando.

“Por lo menos 50 o 60 ciclistas estaban en ese grupo, imagínate. Las ciclas siguen adelante. ¿Ciclas atrás? ¿Ciclas adelante? ¿Cómo te vas a mover si te caes en tu costado izquierdo? Porque, ¿qué haces? Esto no es como los carros: los carros van por la derecha o por la izquierda, pero aquí no hay esa separación”, señaló un testigo del accidente al medio antes citado.

¿Cuál es su estado de salud?

El reporte médico indica que el exmandatario se encuentra estable y fuera de peligro, sin embargo permanece en la unidad de cuidados intermedios de una clínica en Valledupar.

Asimismo, señala que Aguilar presenta fracturas en sus costillas y se le están practicando diversos exámenes, por lo que deberá permanecer en reposo por lo menos tres meses, hasta que sus costillas se acomoden ya que no pueden ser operadas.