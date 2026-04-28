A través del Decreto 0303 de 2026, la Alcaldía de Valledupar restringió la circulación de motocicletas, durante la celebración del 59 Festival de la Leyenda Vallenata.

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La medida prohíbe el tráfico de toda clase de motocicletas, cualquiera que sea su cilindraje, en el perímetro urbano de Valledupar, desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo del 2026, en el horario comprendido entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Asimismo, dentro del perímetro urbano se restringen actividades como el transporte de escombros, mudanzas y traslado de cilindros de gas en cualquier tipo de vehículo (camiones, motocarros y tractomulas), desde las 6:00 de la mañana del 29 de abril hasta las 6:00 de la mañana del 3 de mayo de 2026.

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De esta medida quedan exceptuados los miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito, organismos de seguridad del Estado, empresas de seguridad privada legalmente constituidas, empresas de servicios públicos, empresas de domicilios, organismos de socorro, personal de salud y periodistas en ejercicio de sus funciones, quienes deberán estar debidamente identificados.

El decreto también contempla la restricción de actividades en el río Guatapurí, tales como inmersiones, reuniones, ingesta de alcohol y demás actividades que pongan en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas, en el horario comprendido entre las 5:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2026.

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De igual manera, entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, los establecimientos de comercio donde se expendan y consuman bebidas embriagantes podrán operar entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la mañana del día siguiente. Se exceptúan de este horario los establecimientos de juegos de salón, como billares, cuyo cierre será hasta las 12:00 de la medianoche.

Cabe indicar que, al igual que todos los años, se prohíbe la venta ambulante y en establecimientos de bebidas alcohólicas durante el recorrido del desfile de Piloneritos Infantil y Juvenil, que se realizará el martes 28 de abril.