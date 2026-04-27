El concurso para ser Rey Aficionado en el Festival de la Leyenda Vallenata es uno de los competitivos, como una antesala a la categoría profesional busca presentar la autenticidad de este género, que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

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Como desde hace varios años las rondas de clasificación y eliminatoria se realizan en el parque Los Algarrobillos, el cual con sus frondosos árboles cobija a cientos de espectadores que este año acompañan a los 78 participantes.

Uno de ellos es Jhaser David Anaya Oviedo, quien por segunda vez busca coronarse en esta categoría. Su talento lo lleva en las venas por su línea paterna que busca consolidarse como una dinastía ya que hay cajeros y verseadores, que también se han medido en diferentes concursos de este folclor.

“Este año ha sido constante en mi preparación y de muchos sacrificios, nos sentimos muy preparados para el camino a la corona 2026. El año pasado llegamos a los 15 semifinalistas y la expectativa es llegar más lejos y a la final con la ayuda de Dios. Me he concentrado a prepararme arduamente, y también con la sapiencia del Cocha Molina, Wilber Mendoza, quienes llegaron a darme el visto bueno sobre las rutinas y el ritmo”, relató Jhaser Anaya.

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Dijo que este año viene con más experiencia porque en el primer año se llega con nervios y expectativas, este año trae más aprendizaje. En la caja lo acompaña Carlos Vargas, oriundo de Villanueva y en la guacharaca, a Andresito Beleño.

Un argentino con gustos vallenatos

Otro de los participantes en esta categoría llegó desde Argentina. Se trata de Rodrigo Lucas Pio Libertti, quien por primera vez se mide a mostrar su talento en el acordeón, aunque ya conocía a Valledupar, y fue un ‘amor a primera vista’, cuando escuchó lo contagioso y armónico del vallenato.

“He estudiado y nutrido de la música vallenata, es un sentimiento que trasmite y pasión en cada letra, y el paisaje que se puede apreciar en su poesía. El acordeón vallenato es un instrumento que se puede encontrar a lo largo de todo Suramérica, cada país tiene su expresión cultural. Yo empecé con acordeón a teclas a piano y luego en el 2019, acá en el Valle me conseguí mi primer acordeón diatónico y empecé mis estudios con el maestro Andrés ‘El Turco’ Gil”, expresó Rodrigo Lucas.

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En la caja y la guacharaca lo acompañan dos ‘parceros’, como suele llamarlos, dos talentosos bogotanos. Cristián Aponte y Cristián Sarmiento.

Esta competencia se seguirá desarrollando en el mismo escenario este martes 28 de abril con los aires de son y puya.