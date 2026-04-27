Detectives del CTI de la Fiscalía dieron cumplimiento este lunes 27 de abril a la captura mediante orden judicial de Juan David Blanco Borrero, alias Juanda, presunto integrante del grupo delincuencial Los Costeños.

La diligencia se materializó en el Centro Transitorio de Detención (CTD), ubicado en el barrio Las Estrellas de Barranquilla, donde el implicado se encontraba recluido.

De acuerdo con las autoridades, ‘Juanda’ deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego agravado.

Según las investigaciones adelantadas por el Grupo Vida del CTI, el capturado sería el presunto autor material del homicidio de Dalmiro José Madero Pérez, ocurrido el 4 de febrero de 2025 en una tienda del barrio La Victoria, en el sur de Barranquilla.

Las autoridades lo señalan además como dinamizador de homicidios en sectores como Carrizal, Siete de Abril, Santo Domingo, La Esmeralda, Las Américas y el municipio de Galapa, donde presuntamente actuaba al servicio de Los Costeños, estructura criminal que delinque en el Atlántico.

De acuerdo con la información oficial, el hoy capturado registra al menos seis anotaciones judiciales por delitos como homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir con fines de extorsión y lesiones personales.

La Fiscalía indicó que este resultado investigativo hace parte de las acciones focalizadas para debilitar las estructuras criminales responsables de hechos violentos en el área metropolitana de Barranquilla.

El detenido se encontraba a la espera de la realización de las audiencias concentradas para la legalización de captura e imputación de cargos.