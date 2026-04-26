Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Los Cusules, en el municipio de Soledad, donde un hombre resultó lesionado por arma de fuego en la mañana de este domingo 26 de abril.

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La víctima fue identificada como Jesús David Ramírez López, de 30 años, quien fue atacado a bala hacia las 9:50 a.m., según información preliminar conocida por las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se encontraba en compañía de su esposa cuando fueron sorprendidos por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, quien sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones.

Tras el ataque, Ramírez López resultó herido y fue auxiliado, siendo trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

EL HERALDO conoció que la víctima registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas.

La esposa relató a las autoridades que, en días recientes, el hombre habría iniciado recorridos para trabajar como ‘cobra diario’, tomando rutas en la zona oriental del departamento, específicamente en municipios como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

Asimismo, indicó que la motocicleta en la que se movilizaba había sido entregada por el propietario de la ruta de cobro.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los móviles del ataque y dar con el responsable de este hecho que genera preocupación en el área metropolitana.