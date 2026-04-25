Un hecho de violencia se registró en la noche de este viernes 24 de abril en el barrio El Valle, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Néstor Carlos Escobar Herrera, de 35 años y de oficio mototaxista, quien fue ultimado hacia las 10:35 p.m. en la carrera 20B con calle 64B.

Según información preliminar, el hombre se encontraba en vía pública en compañía de otros mototaxistas cuando fue abordado por un sujeto que se movilizaba a pie, quien sin mediar palabra accionó un arma de fuego en su contra.

Se conoció que Escobar Herrera no residía en el sector donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las autoridades, en esta zona tendría injerencia el grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños, bajo el mando de alias Pochi, señalado como jefe de área.