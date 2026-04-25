No descansa. Aunque ya disfruta de buen retiro tras pensionarse en el diario El Tiempo, donde trabajó durante 36 años y medio, Estewil Quesada Fernández sigue activo, creando, gestionando, produciendo.

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No se queda quieto. Las teclas de su computador nunca se han detenido. La llama de su pasión periodística se mantiene encendida. Quesada Fernández, que ejerce su cuarto período como presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos del Atlántico (Acord), lanza este jueves ‘Grandes relatos del fútbol colombiano’, el octavo libro de su carrera como periodista y escritor.

“Tenía muchos años pensando en eso, en publicar un libro así, pero solo hasta ahora me animé. Tengo otro en el que llevo 20 años de reportería y no he escrito ni una letra (risas). Hay otro en el que llevo una cinco años de investigación y solo he escrito el primer capítulo”, expresa Quesada Fernández en diálogo con EL HERALDO.

La obra, de 197 páginas, reúne 27 crónicas, reportajes y perfiles periodísticos que recorren algunos de los episodios y protagonistas más representativos del fútbol colombiano, con especial énfasis en la historia de la Selección Colombia en las Copas del Mundo.

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“Es un libro mundialista. Solo dos o tres personajes no son mundialistas, pero tres de ellos tuvieron repercusión mundial: Álvaro Ortega, el árbitro asesinado y José Kaoru Doku, que era un japonés jugando en Colombia, que era como tener el mundo en el país”, dijo este barranquillero que también es vicepresidente de Acord Colombia y miembro del Comité Fiscal para América de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS).

El libro propone un viaje por distintas generaciones de futbolistas y momentos históricos, desde figuras como Efraín ‘Caimán’ Sánchez y Marco Coll, protagonistas del Mundial de Chile 1962, hasta referentes contemporáneos como James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los nombres más influyentes del balompié nacional en las últimas décadas.

Uno de los elementos más simbólicos de la publicación es su portada, inspirada en el histórico gol olímpico del barranquillero Marco Coll ante la entonces Unión Soviética en Chile 1962, una de las jugadas más recordadas en la historia del fútbol colombiano y mundial.

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El prólogo del libro, publicado por la editorial Intermedio, fue escrito por el reconocido periodista argentino Jorge Barraza, quien destacó la trayectoria y la calidad narrativa del autor.

“Todos sus escritos son amenos y dan placer leerlos, aunque nos quedemos especialmente con los de ‘Caimán’ Sánchez y de Marco Coll, nos descubre entre ellos a ambos personajes, nos muestra rincones ocultos de sus vidas”, resalta Barraza en el texto de apertura.

Ejemplar del libro ‘Grandes relatos del fútbol colombiano’, escrito por Estewil Quesada Fernández.

LA PRESENTACIÓN ES EN LA CUEVA

Barranquilla volverá a reunir literatura, periodismo y fútbol este sábado 25 de abril con la presentación de ‘Grandes relatos del fútbol colombiano’, la más reciente obra del periodista barranquillero Estewil Quesada Fernández, que será lanzada en La Cueva, emblemático escenario cultural ligado al legado de Gabriel García Márquez y el Grupo de Barranquilla.

La cita, organizada por Intermedio Editores y el Círculo de Lectores, con apoyo de la Fundación La Cueva, está programada para las 3:30 de la tarde y promete convertirse en un espacio de conversación alrededor de la memoria futbolística del país.

Durante la presentación, Estewil Quesada Fernández compartirá detalles sobre el proceso de construcción de cada relato, participará en un conversatorio con los asistentes, responderá preguntas del público y, al cierre de la jornada, firmará ejemplares.