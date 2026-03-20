La mañana de este viernes avanzaba en el Carnaval Internacional de las Artes desde La Cueva, epicentro de los 20 años del evento que se celebrarán hasta este domingo 22 de marzo.

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El segundo panel del día fue una conmemoración al centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio, el escritor y periodista que ayudó a narrar y moldear el espíritu moderno de Barranquilla.

A pocos días de que, este 30 de marzo, se cumplan 100 años de su natalicio, su figura fue protagonista. Miembro del mítico Grupo de Barranquilla, ese círculo que encontraba en La Cueva un refugio para discutir el mundo entre risas, tragos e ideas, Cepeda fue, ante todo, un gran observador de su tiempo.

Con el paso del tiempo su técnica narrativa resaltó su contribución al periodismo deportivo, especialmente en fútbol, boxeo, baloncesto y béisbol.

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En 1947, cuando aún el fútbol continental se disputaba bajo el nombre de Campeonato Sudamericano, Cepeda Samudio se convirtió en el primer enviado especial colombiano a cubrir el torneo. Lo hizo para el diario El Nacional, viajando para contar, desde adentro, los detalles de la edición número 20 de la hoy conocida Copa América.

El cronista Estewil Quesada tomó la palabra, no había más voces en la mesa. Así que como único panelista, empezó evocando aquel el viernes 13 de agosto de 2010. En la sede de El Tiempo, en Barranquilla, había publicado una breve nota “en cinco párrafos” sobre la reedición de Crónica, una revista literaria-deportiva de los años cincuenta impulsada por el Grupo de Barranquilla.

Aquella publicación fue dirigida por Alfonso Fuenmayor y tuvo a Gabriel García Márquez como jefe de redacción. “Yo publiqué que esa revista salió el 29 de abril de 1950, que costaba diez centavos, fue una nota corta, pero suficiente pa provocar la llamada de Tita Cepeda, hermana de Álvaro”.

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“Me dijo: ‘te buscan… ¿tú publicaste eso hoy?’ Yo aproveché para decirle que necesitaba ir a su casa, que me gustaría hacer algo sobre Álvaro Cepeda Samudio, el hombre de los deportes”.

A partir de ahí, recordó uno de los momentos que marcó su carrera, y fue aquel único encuentro que tuvo con Gabriel García Márquez, en 1996, durante un taller en Cartagena dirigido por el periodista argentino Jorge Barraza.

“Gabo me dijo que Álvaro Cepeda era el más deportivo de todos los integrantes del grupo. Cepeda compartía mesa con nombres como Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, figuras centrales del Grupo de Barranquilla”.

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Y trajo a colación el reportaje que Cepeda le hizo a Garrincha en 1968, cuando el astro brasileño llegó a Barranquilla.

“Es un pájaro muy veloz, pero no es nada. No es un pájaro fino, no hace nada. Como la golondrina no, la golondrina tiene clase, este es un pájaro maluco, no hace nada, es un pájaro pobre, pero muy veloz”, leyó Quesada.

Jesús Rueda/El Heraldo

Respiraba deporte

Álvaro Cepeda Samudio fue todo un hombre que respiraba deporte en cada etapa de su vida y de acuerdo con Quesada, su pasión era el béisbol.

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“Viajó a Estados Unidos y viene con una credencial de Sporting News, que era la biblia del béisbol. Enviaba reportajes, crónicas, perfiles. Era un periodismo que no se limitaba a contar resultados, sino que construía relatos”.

Quesada recordó cómo el grupo viajaba a Cartagena en el carro de Cepeda para ver béisbol profesional. “Gabo nos decía que se iban a ver béisbol y después a Los Almendros. Un bar que todavía existe. Allí iban a discutir de fútbol. Gabo iba qa enseñarle literatura a los futbolistas”, dijo.

También estaban las pasiones divididas. “Álvaro era del Sport Club América, mientras que Gabo y Germán Vargas eran del Junior, pero después fue el propio Cepeda quien creó la frase ‘Junior, la querida de Barranquilla’ y con el tiempo terminó identificándose con ese equipo”.

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Durante su reportería, Quesada encontró otro dato curioso. “Mike Schmulson nos dijo

que Álvaro era un deportista frustrado. Era buen centro medio en fútbol y buen pívot en baloncesto”.

En su casa, según el testimonio recogido, había un espacio dedicado al entrenamiento. “Tenía un mini gimnasio de boxeo, golpeaba el saco, la pera, tenía cuerda”.

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