Arcángel anunció en las ultimas horas que realizará un segundo concierto en Medellín, en el marco de su gira La Octava Maravilla World Tour con la que celebrará sus 20 años de carrera musical, tras haber hecho ‘sold out’ en menos de cuatro horas de su show en la capital antioqueña.

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El cantante y compositor estadounidense le dio la noticia del nuevo concierto a sus seguidores a través de una publicación en Instagram, que ya suma casi 400.000 reacciones. En el post, compartió un video interpretando una canción inédita en la que hace referencia a la buena acogida que tuvo en su paso por Medellín.

“La fecha sold out estadio lleno, legendario, nunca espero menos. ¿Cómo es posible que en 25 minutos llene todo sin pegar estreno?”, canta el artista mientras usa una camiseta negra en la que se puede leer en letras blancas “La 2nda en el Atanasio”.

Cabe recordar que la primera fecha que anunció Árcangel para su concierto fue la del 5 de septiembre, y ahora el nuevo espectáculo en el Estadio Atanasio Girardot quedó programado para el 4 de septiembre de 2026.

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La venta de entradas está disponible desde este viernes en Ticketmaster. El precio de las boletas inicia en 168.000 pesos y va hasta los 961.000 pesos con servicio incluido. Pudo conocerse que varias localidades como norte y oriental ya están agotadas, mientras que los asientos que quedan en occidental son pocos. Sus seguidores esperan con ansias estas importantes fechas.