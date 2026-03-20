Las autoridades adelantan investigaciones tras la muerte de una adolescente de 17 años, identificada como Sheila Ruidíaz, en hechos registrados en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con el reporte oficial, el caso se presentó hacia las 5:05 de la mañana del 19 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada en el barrio Costa Hermosa. Según la información preliminar entregada por las autoridades, familiares de la menor alertaron sobre la situación luego de notar que permanecía por un tiempo prolongado en el baño sin responder a los llamados.

Ante la preocupación, decidieron forzar la puerta y, al ingresar, encontraron a la menor, al parecer, sin signos vitales. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El caso es materia de investigación por parte de unidades de la Policía, incluyendo personal de la Seccional de Investigación Criminal y el grupo de Infancia y Adolescencia. Asimismo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica al cadáver para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades indicaron que avanzan en la recolección de información y evidencias que permitan determinar con precisión lo ocurrido.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la atención a la salud mental, especialmente en jóvenes, por lo que expertos reiteran el llamado a familiares y entornos cercanos a estar atentos a señales de alerta y buscar apoyo oportuno en casos de riesgo.

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

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La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.

En Barranquilla, la Alcaldía Distrital viene implementando desde el año 2024 el programa Chatlemos, que ha ofrecido atención a cerca de 700 mil personas de manera gratuita, según el último dato conocido en enero de este año.

En su momento, el alcalde Alejandro Char resaltó que: “Esta es una iniciativa que pone en el centro al ser humano, su voz y sus emociones, creada para acompañar, escuchar y sostener a quienes atraviesan momentos difíciles. Con una escucha generosa y seguimiento constante”.