En Hatillo de Loba, Bolívar, lloran con gran tristeza la muerte del economista Edgardo ‘El Mono’ Fernández Martínez, quien por complicaciones en su salud acabó falleciendo el pasado domingo 30 de noviembre en un centro asistencial tras ser víctima de un atentado a bala el pasado mes de abril, en Villa Santos, norte de Barranquilla.

‘El Mono’, quien era un reconocido funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conducía su camioneta marca Mercedes Benz, color vinotinto, de placas RGP-883, aquel 21 de abril como de costumbre.

No obstante, una breve parada en el parqueadero del almacén de cadena Makro de Villa Santos le costó la vida, luego de ser atacado a balazos por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta junto con su cómplice.

Según los testigos, el hombre de 59 años parqueó el vehículo y bajó de este para sentarse en unas sillas que estaban ubicadas en ese sitio. Sin embargo, sus verdugos llegaron hasta donde él y, sin mediar palabra, el parrillero saltó de la moto y le propinó varios disparos para luego huir con rumbo desconocido.

Rápidamente una patrulla del cuadrante se transportó hasta la zona del ataque armado y acordonó el sector, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada hasta la Clínica Portoazul Auna.

Dos delitos, dos investigaciones

El hatillero provenía de una familia con gran poder político en dicho municipio: era tío del actual alcalde Robinson Fernández y del exalcalde Jaisin Fernández Astorga. Pero su afición por la política era superada un poco más por los números, haciéndose consigo una extensa carrera en el ámbito aduanero.

De acuerdo con el Directorio de Servidores Públicos, Fernández empezó su recorrido en agosto de 1992 bajo el cargo de gestor II en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Al comienzo de la investigación, las autoridades han demarcado diferentes rutas. Uno de esos caminos conducía a posibles vínculos con líos judiciales; según la Policía Fernández registraba dos anotaciones judiciales: estafa en el año 2019 y lavado de activos en el año 2023.

En el mismo mes de abril, en declaraciones desde Barranquilla, el entonces director de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, se refirió al caso del funcionario herido.

En diálogo con EL HERALDO, Llinás reveló que tenía conocimiento del atentado contra el funcionario.

“Estamos revisando lo que pasó con las autoridades en Barranquilla, en ocasión de un atentado que tuvo un servidor. Esperemos que se recupere pronto, pero pues eso será un objeto de investigaciones de los entes de la Fiscalía, del CTI…Los servidores de la entidad, en su gran mayoría, son gente muy técnica, muy cualificada, con mucha experiencia en la entidad y que en su gran mayoría son gente íntegra y ética. Obviamente tenemos profesionales que se han puesto en servicio de las grandes mafias”, expresó Llinás.

A su vez, el director informó que desconocía si el ataque a bala guardaba relación con un hecho de corrupción. Sin embargo, Llinás afirmó que conocía que ‘El Mono’ estaba siendo investigado por la Fiscalía.

“No sé si guarde relación con temas de corrupción, pero pues obviamente eso es del análisis de las autoridades. Lo que tengo entendido es que tenía indagaciones en la Fiscalía por el delito de lavado de activos y que estaba siendo analizado por esa situación pero obviamente hay que observar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia”, finalizó Llinás.