Momentos de pánico se vivieron entre las 4:00 y 5:00 de la tarde de este domingo 19 de abril en el barrio La Magdalena tras un atentado sicarial en inmediaciones de la cancha del sector.

De acuerdo con información de la comunidad, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego que alarmaron a los residentes. Tras los disparos, una persona quedó tendida junto al escenario deportivo, quedando en estado crítico.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que llegaron hasta el lugar usaron una patrulla para trasladar a la persona hasta un centro asistencial para tratar de salvarle la vida.

No obstante, minutos después se confirmó el deceso de la persona a través de mensajes de redes sociales.

Testigos indicaron que el presunto sicario fue un hombre de tez morena, quien vestía un buzo verde y se movilizaba en una motocicleta negra, datos que empezaron a ser verificados por las autoridades.