Un atentado a bala se registró en la tarde de este viernes en el corregimiento La Playa de Barranquilla. El hecho dejó a un hombre de 38 años muerto.

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De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Roniel Antonio Marimón de la Hoz se encontraba a las 5:10 de la tarde custodiando un lote baldío, cuando fue abordado por un sujeto a pie, que sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos. La víctima murió en el lugar y el atacante huyó junto a un cómplice en una motocicleta.

Se presume que el hoy occiso formaba parte de la venta de estupefacientes al servicio de la banda delincuencial ‘los Pepes’.

Marimón de la Hoz registraba cinco anotaciones judiciales en el SPOA, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2026 - 2023); tráfico de estupefacientes (2024); daño en bien ajeno (2024) e invasiones de tierras o edificaciones (2023).

Los actos urgentes estuvieron a cargo del CTI, mientras que la Policía adelanta las investigaciones para identificar a los responsables y dar con su paradero.