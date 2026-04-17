Este viernes 17 de abril está programada la realización de un consejo de seguridad en el municipio de Baranoa, el cual contará con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, autoridades locales y alcaldes de distintas poblaciones del Atlántico que hoy enfrentan una escalada de violencia.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma Jiménez, manifestó que la población daba “un paso firme hacia la seguridad que nuestra gente exige”, luego de la confirmación de Mindefensa.

“Agradecemos la disposición del Gobierno Nacional y la presencia del @mindefensa, @PedroSanchezCol, quien liderará en nuestro municipio un Consejo de Seguridad junto a autoridades y alcaldes del departamento. Este no es un hecho menor. Es el resultado de una voz que se ha levantado con determinación, de una ciudadanía que salió a las calles a exigir paz y de un territorio que no acepta vivir bajo el miedo...”, publicó el mandatario.

Recordemos que esta misma semana, habitantes de la población salieron a las calles a exigir decisiones concretas para garantizar la tranquilidad, en una “marcha por la paz”.

Hay que reseñar que Baranoa pasa por una de las situaciones más delicadas en materia de seguridad y eso se ha visto reflejado en los casos de homicidio. En todo 2024 sumó un total de 10 muertes y en 2025 la cifra se elevó a 31 víctimas, con una variación del 210 %. Y en este 2026 se han registrado al menos 15 homicidios.

Entretanto, solo en el mes de abril, municipios por fuera del área metropolitana de Barranquilla como Sabanalarga ha sumado 6 muerte; Sabanagrande: 4 víctimas; Baranoa y Polonuevo: dos casos, cada uno. Mientras que Campo de la Cruz y Santo Tomás han registrado un caso en caso cada municipio.

El ministro Sánchez ya había estado en Atlántico el pasado mes de febrero debido a la oleada criminal de Barranquilla y su área metropolitana, ejercida por ‘Pepes’ y ‘Costeños’.