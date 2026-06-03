La Policía Nacional presentó este miércoles el nuevo cartel de los delincuentes más buscados en el departamento del Atlántico, una estrategia con la que busca obtener información ciudadana que permita ubicar y capturar a cuatro personas requeridas por la justicia por su presunta participación en graves hechos delictivos.

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De acuerdo con las autoridades, los señalados cuentan con órdenes de captura vigentes por delitos que afectan directamente la seguridad ciudadana, entre ellos homicidio y hurto calificado agravado.

Entre los hombres incluidos en el cartel figura Denilson Junior Pertuz Muriel, quien es buscado por el delito de homicidio. Según la información suministrada por la Policía, estaría vinculado al asesinato de una persona ocurrido en el municipio de Santo Tomás durante diciembre de 2025.

Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de Charles Junior Martínez Llanos, contra quien pesa una orden de captura por homicidio. De acuerdo con las investigaciones, sería presunto cabecilla de zona de una estructura criminal con presencia en el municipio de Galapa.

En el listado también aparecen Estiwar de Jesús Rojano Africano y Yesid Andrés Africano Rodríguez, ambos requeridos por el delito de hurto calificado agravado. Las autoridades los señalan como presuntos dinamizadores de diferentes hurtos cometidos en Polonuevo y municipios cercanos.

La Policía indicó que estas personas son consideradas de alta peligrosidad debido a su presunta participación en actividades criminales que han generado afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana en distintas poblaciones del departamento.

Por tal motivo, hizo un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que permita establecer el paradero de los requeridos y facilite su captura.

Los ciudadanos que tengan información pueden comunicarse a las líneas 320 297 4789 y 321 394 1145, o escribir al correo electrónico deata.greso@policia.gov.co.

Las autoridades reiteraron que toda información será manejada bajo estricta reserva y confidencialidad, con el propósito de garantizar la seguridad de quienes colaboren con las investigaciones.