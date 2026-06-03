Barranquilla se prepara para vivir tres días de cultura, sabor y fiesta cervecera. Del 5 al 7 de junio de 2026, el Centro Comercial Parque Alegra abre sus puertas para la segunda edición del Expo Cervezas BAQ 2026 (EC BAQ), el evento que reúne a maestros y emprendimientos referentes de la cerveza artesanal en el Caribe colombiano, organizado por The Hub Cervecería.

Lea La ‘casita’ de Bad Bunny levanta polémica en redes por “machismo” y “clasismo”

Con 10 cervecerías participantes y más de 30 estilos de cerveza, además de una programación que combina música en vivo, catas guiadas por maestros cerveceros, charlas educativas y activaciones experienciales, EC BAQ no es solo una feria: es un movimiento cultural con intención caribe. Esta edición nos honra con la visita de cervecerías que llegan por primera vez desde Santa Marta y Bogotá, consolidando el evento, liderado por The Hub Cervecería, como un referente nacional.

Esta segunda edición apuesta por una experiencia más completa, más educativa y más entretenida. Cada rincón del evento fue diseñado para que el visitante no solo consuma cerveza, sino que la entienda, la disfrute y la viva:

Ruta de la Cerveza: Visita los stands de las 10 cervecerías participantes y explora más de 30 estilos diferentes. Aquí encontrarás propuestas que van más allá de lo clásico: cervezas con agregados de frutas y especias que sorprenden en cada sorbo.

Entre los estilos destacados: una Blonde Ale con arándanos, menta y jengibre; una Doble IPA de notas lupuladas intensas; una Amber Ale con Panela; la refrescante Barranquillera fría con Tamarindo; y cervezas elaboradas con Uchuvas. Al completar la ruta cada jornada, podrás concursar por regalos sorpresa.

Aquí Rubén Blades, primer confirmado para Viva la Salsa Tour 2026 en Barranquilla

Catas con maestros: Las catas guiadas con expertos como 3 Cordilleras te llevarán a descubrir los matices de cada estilo cervecero. Una oportunidad única para aprender mientras disfrutas.

Charlas especializadas: Reconocidos maestros cerveceros compartirán sus conocimientos sobre procesos, ingredientes, historia y tendencias. Ideal para quienes quieren ir más allá del trago.

Jardín Cervecero y Zonas de Experiencia: Espacios pensados para compartir, relajarse y disfrutar en un ambiente festivo con toda la esencia caribeña.

Muestra Comercial: Emprendedores y marcas con visión regional presentarán sus propuestas, consolidando a Barranquilla como capital de la cultura cervecera del Caribe.

Más El ritual de bienestar coreano que combate el estrés

EC BAQ nació de la visión de The Hub Cervecería y emprendedores locales convencidos de que la cerveza artesanal tiene una historia que contar en esta región. La apuesta no es solo comercial: es educativa y cultural. Cada edición busca elevar la conversación sobre lo que hay en el vaso, fortalecer el ecosistema cervecero nacional y darle a Barranquilla el lugar que merece en el mapa de la cerveza en Colombia.

Programación oficial

VIERNES 5 DE JUNIO

1:00 pm – 5:00 pm — Animación con Alegrito, juegos y música

6:00 pm — Cata de cervezas con 3Cordilleras

7:00 pm – 11:00 pm — DJ Esteban Gallardo

8:00 pm — Tributo al Grupo Niche — por José Manuel Canta

SÁBADO 6 DE JUNIO

1:00 pm – 5:00 pm — Animación con Alegrito, juegos y música

6:00 pm — Cata de cervezas con 3Cordilleras

7:00 pm – 11:00 pm — DJ Esteban Gallardo

8:00 pm — Presentación musical: Frey Rojas

DOMINGO 7 DE JUNIO — LA RUMBA EN VINILO

El cierre del EC BAQ 2026 llega con todo el sabor y la nostalgia que solo el vinilo puede dar, porque los vinilos nunca pasan de moda. Viviremos una tarde mágica con los mejores selectores locales: DJ Dyek, DJ Milbo, Breiner Ojeda, Hoyo Negro, el Inge de la Salsa, Mariotta Selector y Don Blanco pondrán a bailar a Barranquilla de principio a fin.

También Aníbal Velásquez: 90 años de puro ‘sucundún’

Y como si fuera poco, a las 6:00 pm viviremos la fiebre amarilla: transmisión en vivo del partido entre la Selección Colombia vs. Jordania, Sele Rumbo al Mundial.