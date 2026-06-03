En el estadio Romelio Martínez no solo se celebran los goles del Junior de Barranquilla, también se canta música de la buena a todo pulmón. Este escenario deportivo ha sido escogido para que el salsero panameño Rubén Blades interprete lo mejor de su repertorio en la capital del Caribe colombiano.

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Blades, una figura muy querida por los barranquilleros de distintas generaciones ha sido el primer artista confirmado para liderar el cartel del ‘Viva la Salsa Tour 2026’, evento musical que se cumplirá el próximo 6 de noviembre en el estadio Romelio Martínez.

Los interesados en adquirir su boleta, deberán registrarse en TuTicket.com.co y esta pendiente desde este 16 y 17 de junio cuando sea habilitada la preventa exclusiva solo para personas registradas.

A partir de 18 de junio será la venta al público general. Esta será una de las pocas oportunidades para ver a Rubén Blades en Barranquilla dentro de esta etapa histórica de su carrera, debido a que el cantautor y actor panameño confirmó que se retirará de los escenarios y las giras musicales en 2027 y que prevé establecerse de forma permanente en Panamá a más tardar en 2028, según anunció en su blog oficial en febrero de este año.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, escribió.

El Viva la Salsa Tour 2026 también tendrá parada en Bogotá el 7 de noviembre.

La organización confirmó que el intérprete llegará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, la agrupación con la que ha compartido escenario durante los últimos años y con la que ha desarrollado varios de sus proyectos musicales más recientes. La presentación hará parte de una celebración dedicada a la salsa que reunirá a reconocidos exponentes del género, cuyos nombres serán revelados en los próximos meses.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles de la programación, el anuncio de Blades marca el inicio de la expectativa entre los seguidores de la salsa en Colombia.

La confirmación de Rubén Blades representa uno de los anuncios más importantes para el género en 2026. Considerado una de las figuras fundamentales de la música latinoamericana, el panameño ha construido una trayectoria de más de cinco décadas en las que ha combinado el éxito comercial con letras de contenido social y narrativo. Temas como ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’, ‘Plástico’ y ‘Amor y control’ forman parte de un repertorio que ha trascendido generaciones.

Actualmente, el artista continúa presentándose junto a la Roberto Delgado Big Band, una formación integrada por músicos panameños que lo acompaña desde 2010 y con la que ha desarrollado giras internacionales y producciones galardonadas.

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Por su parte, Viva la Salsa se ha consolidado en los últimos años como uno de los encuentros más importantes para los amantes del género en Colombia, reuniendo en distintas ciudades a figuras históricas y artistas contemporáneos de la salsa.