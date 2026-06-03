El procurador Gregorio Eljach condenó este miércoles de manera categórica, a través de un comunicado, el asesinato de 11 menores de edad en la confrontación de las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, ocurrida en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.

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“Exijo a los organismos del Gobierno, que tienen el compromiso de liderar las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, asumir su responsabilidad, sin excusas, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes, como parapeto de su guerra fratricida”, advirtió el jefe del Ministerio Público.

Añadió Eljach Pacheco en este sentido que “los hechos ocurridos constituyen grave violación al Derecho Internacional Humanitario, no susceptible de amnistía. Las autoridades deben perseguir a los delincuentes autores de estos crímenes y someterlos a la justicia con la mayor severidad”.

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Finalmente, reiteró el titular del organismo de control disciplinario que “las niñas, niños y adolescentes no le pertenecen a la guerra. Ellos deben ser protegidos por las autoridades y por la sociedad”.