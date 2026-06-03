El procurador Gregorio Eljach condenó este miércoles de manera categórica, a través de un comunicado, el asesinato de 11 menores de edad en la confrontación de las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, ocurrida en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.
Le puede interesar: Mindefensa rechaza versión del New York Times y desmiente solicitud de sanciones al oro colombiano
“Exijo a los organismos del Gobierno, que tienen el compromiso de liderar las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, asumir su responsabilidad, sin excusas, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes, como parapeto de su guerra fratricida”, advirtió el jefe del Ministerio Público.
Caen los autores del crimen de Karen Pajoy, la patrullera de 21 años asesinada cuando llevaba a su hijo al colegio
Añadió Eljach Pacheco en este sentido que “los hechos ocurridos constituyen grave violación al Derecho Internacional Humanitario, no susceptible de amnistía. Las autoridades deben perseguir a los delincuentes autores de estos crímenes y someterlos a la justicia con la mayor severidad”.
Vea aquí: Prosperidad Social inició pagos del programa ‘Jóvenes en Paz’ del ciclo 5
Finalmente, reiteró el titular del organismo de control disciplinario que “las niñas, niños y adolescentes no le pertenecen a la guerra. Ellos deben ser protegidos por las autoridades y por la sociedad”.