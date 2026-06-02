El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, anunció la extensión de la intervención administrativa de la EPS Emssanar por un año más, de esta manera, la entidad promotora de salud continuará bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Con esta prórroga, adoptada mediante la Resolución Ejecutiva 203 de 2026, EPS Emssanar completará cinco años de intervención, la cual fue interpuesta desde el 31 de mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

“La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contado a partir del día 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, con sujeción a lo dispuesto en el inciso 3 numeral 2 del artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010”, se lee en el documento.

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De acuerdo con la resolución, la EPS no ha superado las problemáticas que llevaron a la intervención inicial.

El documento también señala que esta medida se adelanta con el propósito de garantizar los principios consagrados en la Constitución y evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes. Además, se argumenta que al Estado le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación a sus habitantes, así como fijar las políticas para la prestación de servicios de salud ofrecidos por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

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Para 2022, la Supersalud indicó que “la EPS Emssanar mantiene condiciones operacionales de pérdidas acumuladas y financieras con incumplimiento de los indicadores de permanencia; elementos que ocasionan debilidades en el pago oportuno de las obligaciones, el suministro de medicamentos y deficiencias en el modelo de atención en salud, condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la consecuente prestación del servicio de salud a sus usuarios”.

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En la actualidad, Ilsen Inés Jaramillo Laserna es la agente interventora de Emssanar, quien está en el cargo desde noviembre de 2025.

Por su parte, en el documento también se señala que “la Superintendencia Nacional de Salud, podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la presente prórroga”.