El empresario Nate Morris podría ser el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, luego de que el lunes 1 de junio el presidente de EE. UU., Donald Trump, lo nominara para ese cargo.

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Ahora la nominación debe ser aprobada por el Senado de EE. UU. para que Morris pueda asumir el puesto diplomático.

Este hombre de negocios es cercano al movimiento MAGA (Make America Great Again) y se había retirado de la carrera para optar en los comicios de noviembre a un asiento en el Senado de EE. UU. por el estado de Kentucky tras las informaciones de su posible nominación.

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Así, Nate Morris se convierte en el segundo candidato de Donald Trump para dirigir la embajada en Colombia, pues en febrero pasado el mandatario nominó al también empresario Daniel Newlin para dicho cargo, pero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado devolvió el nombramiento después de que el postulado no entregara a tiempo la documentación requerida para el trámite de confirmación.

¿Quién es Nate Morris?

Nate Morris tiene 45 años, es oriundo del estado de Kentucky y se hizo reconocido por fundar Rubicon, una de las mayores empresas de gestión de residuos y reciclaje de Estados Unidos, con presencia en 50 estados y 20 países.

También es presidente y director ejecutivo de Morris Industries, un conglomerado privado con sede en la ciudad de Lexington, Kentucky.

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Según se lee en la página web que creó para su campaña al Senado, Nate Morris creció en un hogar sindicalizado con una madre soltera y asistió a escuelas públicas.

“Diecinueve miembros de su familia trabajaban en la planta automotriz local y su mayor inspiración durante su infancia fue su abuelo, quien dirigía el sindicato automotriz local. Comprende las dificultades de las familias trabajadoras porque las ha vivido en carne propia”, se lee.

Sobre su trayectoria empresarial, el perfil destaca que Morris “fue el miembro más joven del Salón de la Fama del Emprendimiento de Kentucky y el primer residente de Kentucky en aparecer en la lista ’40 menores de 40′ de la revista Fortune".

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Su ideología es conservadora y defiende el lema “Estados Unidos Primero”, popularizado por Donald Trump.

En ese sentido, defiende ideas como: fin a la inmigración ilegal, prohibición a médicos para que receten terapias hormonales a menores de edad, derecho a portar armas, recorte de impuestos y reducción de la financiación federal a los estados y localidades que se nieguen a implementar leyes de identificación de votantes, entre otras.

Nominación en contienda electoral

La nominación de Nate Morris llega en plena contienda electoral en Colombia, donde Abelardo De la Espriella obtuvo en las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo el 43,74 % de los votos, y competirá en la segunda vuelta del próximo 21 de junio contra Iván Cepeda, heredero político del actual presidente, Gustavo Petro, que cosechó un 40,90 % de los sufragios.