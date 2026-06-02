El escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo acapara la atención del país tras los reparos sin pruebas hechos por el presidente Gustavo Petro al conteo preliminar divulgado por la Registraduría Nacional que dio a Abelardo De la Espriella como el más votado de la jornada.

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Con el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda, candidato de Petro.

Josefina Villarreal - EL HERALDO/EFE

El domingo, Petro cuestionó los resultados preliminares y aseguró que existían irregularidades relacionadas con el software electoral, diferencias entre el censo electoral oficial y las bases de datos utilizadas para el conteo, así como mesas en las que, según dijo, supuestamente se agregaron votos.

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Esas denuncias se suman a advertencias previas formuladas por el mandatario sobre el proceso electoral, durante el cual expresó sus dudas sobre las garantías de la elección y la posibilidad de un fraude, aunque sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Presidencia Presidente Gustavo Petro.

Esos fueron los argumentos de Petro para advertir que no acepta los resultados del preconteo de la primera vuelta, posición secundada inicialmente por el candidato oficialista Iván Cepeda, rival de De la Espriella en segunda vuelta, quien este lunes se desmarcó del presidente al asegurar que no tiene pruebas de tales irregularidades.

“Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, expresó.

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No obstante, Cepeda señaló que su equipo continuará revisando la información electoral y que esperará el resultado definitivo del escrutinio antes de hacer una valoración final sobre las elecciones.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME7324. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/05/2026.- El candidato colombiano Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, habla durante una rueda de prensa tras conocerse los resultados electorales, este domingo en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El escrutinio puede modificar las cifras preliminares divulgadas la noche electoral, pero las variaciones suelen ser mínimas en las elecciones presidenciales; de hecho, en la primera vuelta de 2022 la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de solo el 0,1 %.

Instituciones respaldan proceso electoral

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró el lunes que “no se conoce prueba o indicio” de las supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales denunciadas por el mandatario Gustavo Petro tras la victoria del candidato Abelardo De la Espriella.

“Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular”, dijo Eljach en una declaración.

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Según Eljach, la información proporcionada por los delegados de la Procuraduría “no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados”, como denunció Petro, quien afirmó que el sistema informático tenía “800.000 personas adicionales” a las del censo electoral, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el lunes a los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta promover un clima de respeto, luego de que elevaran el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

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“Invitamos a las candidaturas y a sus equipos de campaña a contribuir a un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso. La ciudadanía se beneficia de debates centrados en propuestas y visiones para el futuro del país”, expresó el jefe de la Misión Electoral de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández.

El magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseveró que “solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no acepta los resultados del preconteo.

“La democracia en su esencia implica la alternancia de los gobernantes y la transición pacífica del poder. La organización electoral colombiana garantizó la transparencia de las elecciones. Más de 400 mil personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional, al igual que la misión internacional más grande de la historia de Colombia, lo pueden certificar”, dijo Prada en un video que fue publicado en redes sociales.

Agregó que “la Constitución no se doblega ante los políticos, la Constitución se pone del lado de los ciudadanos”, y concluyó diciendo que “solo los tiranos son capaces de atreverse a desconocer la voluntad popular”, en una clara referencia al presidente Petro.

Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular. https://t.co/mKxjoIBsmz pic.twitter.com/pzmFTb4BD9 — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) June 1, 2026

Mientras que la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, defendió el domingo la independencia y fiabilidad del sistema electoral colombiano, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

“Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría (organizadora de los comicios)“, señaló Goebertus en X.

Colombia🇨🇴 tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el Presidente siembre dudas injustificadas.



De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta.



Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la @Registraduria https://t.co/g2E3zRq6Tr — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 1, 2026

También se pronunció, mediante un comunicado, el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en el país, Miroslav Jenča, quien destacó el comportamiento democrático de los colombianos durante los comicios y pidió reforzar las garantías de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

“Felicito al pueblo colombiano por su participación inclusiva y pacífica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un hito fundamental para la democracia y el futuro del país”, expresó.

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Asimismo, el delegado resaltó la labor desarrollada por los organismos electorales y la Fuerza Pública, al considerar que su presencia en distintas zonas del territorio nacional permitió constatar los esfuerzos institucionales desplegados para asegurar unas votaciones tranquilas y organizadas.

“En el transcurso de la jornada electoral, la Misión, con su presencia territorial, pudo evidenciar de primera mano los esfuerzos y el compromiso de las autoridades electorales colombianas y de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo ordenado de los comicios”.

#Comunicado | Felicito al pueblo de 🇨🇴 por su participación inclusiva y pacífica en la 1era vuelta presidencial, así como el compromiso de las autoridades y FFPP para el desarrollo de los comicios. Hago un llamado a una contienda electoral serena, sin recurso a violencia alguna. pic.twitter.com/5A6k6WIPrT — Miroslav Jenča (@JencaMiroslav) June 1, 2026

El presidente del Senado de la República, Lidio Garcia Turbay, rechazó “cualquier intento de sembrar dudas infundadas sobre la transparencia de los procesos electorales y la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizarlos”.

“Expreso mi respaldo absoluto a la Registraduría Nacional, a las autoridades electorales y al Estado de Derecho. Las diferencias políticas son legítimas, pero cualquier cuestionamiento debe tramitarse por las vías institucionales, con pruebas y dentro del marco de la ley”, escribió en X.