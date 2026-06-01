Los dos autores del asesinato de la patrullera de la Policía Karen Estefany Pajoy Candela fueron capturados. El crimen que indignó al país ocurrió el 9 de diciembre del 2025 en la vereda Alto Cañada de La Plata, Huila, mientras se encontraba de vacaciones y acompañaba a su hijo al colegio junto con su hermana.

Las detenciones de ‘Hernán’ y ‘Rambo’ se produjeron en medio de una operación de inteligencia e investigativa liderada por la Policía Nacional en contra del frente Hernando Gonzáles Acosta del bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.

‘Hernán’ es señalado de ser el coordinador logístico y explosivista y mientras que ‘Rambo’ sería integrante del brazo sicarial, según detalló la Policía que calificó sus capturas de “golpe contundente”.

“‘Hernán’ habría tenido una trayectoria criminal de más de dos años, siendo designado por alias Bleiner García, cabecilla principal del frente, como jefe de la red de apoyo para coordinación de homicidios selectivos y posteriormente como coordinador logístico. Durante su actividad criminal, se habría encargado de coordinar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, así como del abastecimiento bélico y logístico de la estructura, apoyando movilidad y alojamiento de integrantes en los municipios de La Plata, Nátaga y La Argentina”, aseguraron.

“Hoy podemos decirle a la familia de nuestra patrullera Karen Estefany Pajoy que cumplimos. Cumplimos con la promesa de capturar a los responsables de este doloroso crimen. Gracias al trabajo investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional, estos criminales deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y actos de terrorismo”, manifestó el general William Rincón Zambrano, director de la Policía.

El homicidio de la patrullera de apenas 21 años causó indignación en toda Colombia por la gravedad y el contexto en el que se produjo el crimen: se encontraba en su período de vacaciones y fue atacada por los sicarios mientras se desplazaba en motocicleta hacia el municipio de La Plata para llevar a su hijo a la escuela infantil.

En su momento el presidente Gustavo Petro condenó el asesinato a través de su cuenta de X y aseguró que lo ocurrido constituía “un crimen de guerra brutal cometido por el EMC”.