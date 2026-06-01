La deportista colombiana Linda Caicedo sigue descrestando con su gran talento en el fútbol internacional. Recientemente, la delantera recibió un importante reconocimiento en el que se exalta su desempeño durante esta temporada con Real Madrid, equipo en el que milita desde febrero de 2023.

Leer más: ¿Por qué a Junior no le agrada la designación de Carlos Ortega como árbitro de la final contra Nacional?

En esta oportunidad la futbolista nacida en Cali, Valle del Cauca, recibió el Premio a la Jugadora Cinco Estrellas Mahou del equipo merengue de la temporada 2025/2026. Vale recordar, que la atacante disputó un total de 41 partidos y marcó 13 goles, lo que le permitió ser elegida en tres ocasiones por los aficionados blancos para recibir este importante premio.

Lea además: “Teo y Bacca terminan contrato el 30 de junio y desafortunadamente así es la vida”: Fuad Char

Luego de recibir el premio, la futbolista colombiana no pudo ocultar su emoción y aprovechó para agradecer a la hinchada que le brindó su respaldo.

“Estoy muy contenta y quiero agradecer este premio a todos los madridistas. Ha sido una temporada que no ha sido fácil, pero siempre se aprende y se crece en lo individual y en lo colectivo”, dijo Caicedo.

Le puede interesar: “James es un flojo de mier…”: Fuad Char

Asimismo, la atacante aseguró que en cada temporada logra crecer. “Siempre se crece en cada temporada y en lo individual he dado un salto para ayudar más a mi equipo. Siempre se quiere más y se aspira a títulos, pero hay que hacer un análisis de los momentos buenos y de los no tan buenos, de los que siempre se aprende”, afirmó.

Ahora, la caleña se está preparando para afrontar con la selección Colombia las últimas dos fechas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, con la que busca la clasificación al Mundial de Brasil 2027.