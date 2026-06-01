Habló de todo. A pocas horas del juego de ida de la final entre Junior y Nacional, en el Romelio Martínez, Fuad Char Abdala quiso comentar sobre varios temas de la actualidad del equipo y explicó la situación del profesor Alfredo Arias.

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El dirigente anunció que ya tiene un acuerdo de palabra con el uruguayo para que siga en el club y que espera armar un buen plantel.

“Lo del profesor Arias es de palabra. Lo queremos tener para el año que viene. Él ya me dio el sí”, expresó en rueda de prensa.

"El tema de Carlos Bacca y de Teófilo Gutiérrez es complicado y delicado": Fuad Char, máximo accionista de Junior, sobre la posible renovación de estos jugadores. ⚽🤩🔥



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Por otro lado, el accionista Fuad Char Abdala se refirió a Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez y dio a entender que, lo más probable, es que no continúen en el equipo.

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“Terminan contrato ahora el 30 de junio los dos. Desafortunadamente esta es la vida. Vamos a ver si los necesitamos o no, pero hasta este momento su contrato termina el 30 de junio. Ya la decisión está tomada, la carta está entregada y ahora que terminemos esto entraremos a mirar los refuerzos y mirar el semestre próximo. Es un tema delicado, son jugadores muy queridos, nos han entregado muchas alegrías, esto es cuestión del fútbol, que cada vez es más exigente”, concluyó.