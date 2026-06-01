El candidato presidencial Abelardo De la Espriella reiteró este lunes su rechazo a la posibilidad de construir alianzas con partidos políticos tradicionales de cara a la segunda vuelta presidencial y aseguró que no realizará acuerdos con dirigentes o colectividades para fortalecer su candidatura.

Lea también: “Aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”: Petro le da nuevo espaldarazo a la campaña de Cepeda

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el aspirante afirmó que, tras los resultados electorales del domingo, diferentes sectores políticos y líderes han manifestado su intención de respaldar su campaña. Sin embargo, dejó claro que esos apoyos no estarán condicionados a ningún tipo de negociación.

“Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, expresó.

Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas.



Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta.



Todo ciudadano que, por… pic.twitter.com/GRqN9G6PAH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Le puede interesar: Se registran altas temperaturas en Barranquilla: el calor se mantendrá durante los próximos días

“He hecho un pacto con el pueblo”

En su publicación, De la Espriella recordó el discurso que pronunció la noche electoral y sostuvo que su compromiso es exclusivamente con los ciudadanos.

“Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas”, escribió.

El candidato agregó que distintas organizaciones y líderes han decidido respaldar su aspiración presidencial para la segunda vuelta, pero enfatizó que no habrá acuerdos burocráticos ni compromisos políticos con esas fuerzas.

“Ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa”, señaló.

Leer más: Congresista María Fernanda Carrascal invitó a Juan Daniel Oviedo a tomarse un café de cara a la próxima segunda vuelta

Llama a la unidad de sus seguidores

De La Espriella aseguró que el único compromiso que ofrece es una “gran unidad en defensa de la Patria” y reiteró sus críticas al proyecto político representado por el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

Finalmente, invitó a los ciudadanos que respaldaron su propuesta en las urnas a mantenerse unidos de cara a la definición presidencial.

“Únanse a los más de 10 millones de colombianos que ayer abrazaron el sueño de la Patria Milagro, transformando para siempre la política de los mismos de siempre”, concluyó.