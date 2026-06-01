El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la ampliación de su Jornada de Soluciones hasta el próximo 20 de junio de 2026, con el objetivo de brindar alternativas de pago a los beneficiarios que presentan mora en sus créditos educativos.

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La iniciativa está dirigida a cerca de 118.000 usuarios con cartera activa o castigada, así como a quienes financian sus estudios a través de Fondos de Administración acogidos a las políticas de recaudo de la entidad y registran retrasos superiores a 31 días.

A través de esta estrategia, los beneficiarios podrán acceder a mecanismos que les permitan ponerse al día y obtener importantes alivios económicos, entre ellos la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios.

Condonación de intereses y acuerdos de pago

Según informó la entidad, los beneficios de la jornada representan condonaciones por más de 12.758 millones de pesos en intereses moratorios.

Uno de los principales incentivos es la posibilidad de obtener hasta el 100 % de condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios, siempre que el beneficiario cumpla con los acuerdos de pago establecidos. Este beneficio no incluye el aporte al fondo de invalidez y muerte, cuyo pago continúa siendo responsabilidad del usuario.

A través de su cuenta de X, Icetex destacó la importancia de esta ampliación: “Ampliamos hasta el 20 de junio la posibilidad para que más beneficiarios/as con dificultades en el pago de las cuotas del crédito encuentren alternativas de pago y obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios”.

Ampliamos hasta el 20 de junio la posibilidad para que más beneficiarios/as con dificultades en el pago de las cuotas del crédito encuentren alternativas de pago y obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios ➡️ https://t.co/BlEJiJdm8F pic.twitter.com/MkEHvCkGxm — ICETEX (@ICETEX) May 29, 2026

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Tres opciones para normalizar la deuda

Los usuarios interesados podrán acogerse a una de las siguientes modalidades contempladas en el reglamento de recuperación de cartera de la entidad:

Extinción: Consiste en el pago total de la obligación pendiente.

Consiste en el pago total de la obligación pendiente. Normalización: Permite cancelar la totalidad del saldo vencido para ponerse al día con el crédito.

Permite cancelar la totalidad del saldo vencido para ponerse al día con el crédito. Refinanciación: Brinda la posibilidad de modificar el plazo y el valor de las cuotas inicialmente pactadas, con el fin de normalizar la totalidad de la deuda.

La entidad recordó que todos los trámites son completamente gratuitos y recomendó a los beneficiarios evitar intermediarios o tramitadores que puedan inducirlos a fraudes o procesos ajenos al Icetex.

Horarios de atención y canales de consulta

La Jornada de Soluciones atiende de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Los interesados pueden consultar los detalles del programa en la página web oficial de la entidad, www.icetex.gov.co, ingresando al banner denominado “Jornada de Soluciones”.

Nuevo beneficio para quienes tienen un buen historial de pago

Además de los alivios para usuarios en mora, el Icetex anunció recientemente un beneficio dirigido a los deudores que han mantenido un comportamiento ejemplar en el pago de sus obligaciones.

Se trata de una condonación parcial de capital por pago anticipado, una medida que busca incentivar la cancelación anticipada de los créditos educativos mediante descuentos sobre el saldo adeudado.

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Requisitos para acceder al beneficio

Los interesados deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tener el crédito en etapa de amortización, es decir, haber finalizado los estudios y encontrarse realizando pagos.

Estar al día con las cuotas.

Haber realizado puntualmente los últimos 12 pagos durante la etapa de amortización.

Haber cancelado al menos el 10 % del total de las cuotas establecidas en el crédito.

Contar con un saldo pendiente igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con estas medidas, el Icetex busca facilitar la recuperación de cartera y ofrecer alternativas a miles de beneficiarios para que continúen cumpliendo sus compromisos financieros en mejores condiciones.