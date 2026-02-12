Toda una tormenta política se desató en el país luego del cuestionado retiro del general Edwin Urrego de la Policía Nacional, ordenado por el presidente Gustavo Petro, en la tarde del miércoles 11 de febrero.

Como se sabe, el jefe de Estado acusa al general Urrego de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha sido duramente critica por distintos sectores políticos que califican esta situación como una “infamia”.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una orden extraña, que no le dimos nosotros, de llenar mi carro de narcóticos y evitar mi reunión con Trump. Eso me pone en alerta, porque eso viene desde octubre del año pasado”, dijo Petro en el Centro de Convenciones de Montería.

Ante esto, el general Edwin Urrego negó las acusaciones de Petro y anunció que acudirá a la justicia para controvertir la decisión que lo apartó de la institución. “Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal”, enfatizó.

Precisamente, al respecto, el ex ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que su oficina de abogados está dispuesta a asumir la defensa del general.

“En Colombia no se puede condenar mediáticamente a un oficial de la fuerza pública con base en ‘informes de inteligencia’ que no han sido conocidos, contrastados ni judicializados. Si existen pruebas, que se presenten ante los jueces. Pero si no existen, estamos ante una acusación grave que afecta la honra de un General de la República y debilita la institucionalidad”, puntualizó.

Le anuncio al país que con mi oficina de abogados estamos dispuestos a asumir la defensa del General Edwin Urrego.



— Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) February 12, 2026

Por su parte, el precandidato Aníbal Gaviria aseguró que es imprescendible que se conozcan las pruebas y no solo anuncios “incompletos”.

“La salida del general Edwin Urrego deja enormes dudas. Él ha expresado su disposición a enfrentar una verdadera investigación y si fuera necesario someterse al polígrafo, su trayectoria y hoja de vida merecen un proceso que respete su reputación y la de institución. Si todo esto resultara en un montaje para afectarlo sería de la mayor gravedad. El país exige que se presenten pruebas y no anuncios incompletos y con claros sesgos”, sentenció.

— Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 11, 2026

La ex precandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal aseguró que los informes que se conocen del caso carecen de sustento y argumentó que esto se trata de una “paranoia” de Petro.

“Sin debido proceso y motivados por informes sin sustento sacaron del servicio al general Edwin Urrego. Condenaron mediáticamente a un oficial de la Policía Nacional. La paranoia de Petro es creciente y hasta peligrosa”, afirmó.

Sin debido proceso y motivados por informes sin sustento sacaron del servicio al General Edwin Urrego.



Condenaron mediáticamente a un oficial de la Policía Nacional.



La paranoia de Petro es creciente y hasta peligrosa. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 12, 2026

Finalmente, Vicky Dávila, precandidata a la Presidencia, afirmó que esto se trata de una “infamia” y “odio” de Petro hacia la Policía.

“Lo que hace Petro con el General Edwin Urrego es una infamia. El odio del presidente por la Policía y el Ejército es notable y el odio por los generales es su regla”, expresó.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 11, 2026

El informe, sin pruebas, por el que sacaron a Urrego

Más dudas que respuestas dejó el informe de inteligencia que llegó a manos de Petro y por el que el general Urrego fue retirado de la institución.

Según lo revelado por El Tiempo, este informe llegó de manera anónima y, aunque la Dirección Nacional de Inteligencia le dio plena credibilidad a la autenticidad del mensaje, el documento no anexa ninguna prueba o verificación de los hechos.

En ese sentido, el informe anónimo sugiere que la supuesta cercanía del general con algunos círculos políticos “pudo haber sido aprovechada” para supuestos fines delictivos, sin dar mayores detalles ni sustento de lo mismo.

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente petro y el ministro Armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con políticos de derecha vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de Bogotá siendo el enlace (SIC)”, se lee en el informe como parte de un correo anónimo que llegó a Colombia Humana.

De momento no se conocen detalles o pruebas del informe que llegó a manos del presidente Petro.