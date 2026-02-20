El caso del general Edwin Urrego Pedraza y el coronel Óscar Moreno hoy tendría una investigación de oficio en la Seccional Atlántico de la Fiscalía, toda vez que, según denuncias conocidas recientemente, lo que se ventiló sobre el supuesto complot que ambos oficiales montaron contra el presidente Gustavo Petro, al parecer, se basó en una denuncia espuria que se envió a los canales del ente investigador a través de un correo electrónico suplantado.

EL HERALDO conoció el contenido de esa falsa denuncia que precipitó la salida de los altos oficiales en la institución armada y que llegó a la Oficina de Asignaciones de la Seccional de Fiscalía el 5 de septiembre de 2025, a la 8:12 de la mañana, tal y como quedó registrado en el sistema, en el que se presentó una noticia criminal por el delito de “concusión”.

Se trataba de una denuncia “anónima” en el que no se dieron datos del usuario, pero sí apareció el correo del abogado que denunció posteriormente la suplantación.

Cortesía Copia de la denuncia anónima que llegó a la Fiscalía con el correo del abogado Picalúa.

Cabe señalar que si bien la denuncia se interpuso el 5 de septiembre, el supuesto denunciante “anónimo” manifestó en el documento como fecha de comisión de los hechos el “21 de julio de 2025”, es decir al menos un mes y medio antes.

En el relato de los hechos, según lo plasmado en la denuncia, al supuesto anónimo se le preguntó: ¿Qué viene a denunciar? Y este respondió: “concusión y prevaricato por omisión”.

Y luego siguió la pregunta: ¿Cómo le pasó? A lo que el anónimo respondió: “LA QUEJA VA ENCAMINADA CONTRA EL TENIENTE CORONEL MORENO ACTUAL COMANDANTE DEL DISTRITO 1 DE BARRANQUILLA EL CUAL VIENE PERMITIENDO EL TRAFICO DE DROGAS DE BARRANQUILLA HASTA EL SECTOR QUE SE CONOCE COMO LAS FLORES Y SABANILLA EN PUERTO COLOMBIA, TAL COMO SE EVIDENCIA HACE 10 DIAS.- NOTA EL RESTO DEL CONTENIDO DE ESTA DENUNCIA PUEDE SER ESTUDIADO EN EL EXPEDIENTE DIGITAL YA QUE AL CONVERTIRLO PRESENTA ERRORES (Sic)”.

Ese mensaje, del que no se conocen más detalles, después de todo este tiempo, fue el que habría llegado como insumo a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, para señalar al excomandante de la Policía, Edwin Urrego—sin que se mencionara en el mismo—, y al coronel Moreno, uno de los hombres de confianza del general, que se centró en denuncias por el despojo de tierras en Puerto Colombia, como los dos hombres que intentaron contaminar con droga el carro del Presidente.

Una fuente judicial le dijo a este medio que las actuaciones que se habían adelantado sobre esa denuncia se detuvieron luego de la alerta que se hizo formalmente en octubre de 2025, sobre la suplantación del correo electrónico usado para enviarla, pero el proceso continúa activo.

En paralelo, de acuerdo con la fuente, ahora se rastrearía quién o quiénes estuvieron detrás de elevar la falsa denuncia contra los uniformados y con qué fin real se hizo. No obstante, se dijo que investigadores ya tienen pistas de lo ocurrido.

Hay que mencionar que el general Urrego no descartaría acciones legales sobre este entramado en su contra. Incluso aseguró que estudiaba la posibilidad de tener una asistencia internacional frente a un eventual proceso.