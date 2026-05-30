La Secretaría de Gobierno departamental del Cesar lideró la instalación de un Puesto de Mando Unificado para garantizar la seguridad durante la jornada electoral presidencial de este domingo 31 de mayo.

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Del PMU hacen parte el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, como delegado del Gobierno nacional, así como representantes del Ministerio del Interior. También la Fuerza Pública, el Ministerio Público, autoridades electorales y voceros de los distintos partidos políticos que hacen parte de la contienda.

Gobernación del Cesar

Asimismo, informaron que cinco parlamentarios de la Unión Europea estarán como observadores internacionales de esta jornada electoral en el Cesar. Además, 60 observadores de la Misión de Observación Electoral, MOE, que estarán presentes en 12 municipios y miembros de la ONU.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, manifestó que fueron invertidos $517 millones para garantizar la logística e instalación de 2.754 mesas de votación en el departamento, para que 929.139 electores, de acuerdo con el censo de la Registraduría, puedan ejercer su derecho al voto en nuestros 25 municipios.

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Uno de los puntos más abordados en esta mesa de trabajo fue la decisión de trasladar la mesa de votación de la vereda Los Llanos, en el municipio de Pailitas, toda vez que un pelotón de soldados recibió un ataque con drones que dejó a un militar herido.

Por garantías de seguridad la mesa, con 150 votantes, ha sido trasladada a la zona urbana, garantizando la movilización de los electores.