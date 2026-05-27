Tres personas que se desplazaban en una motocicleta en la vía La Mata- San Roque, a la altura del municipio de Pelaya, sur del Cesar, sufrieron un trágico accidente de tránsito que les costó la vida.

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El siniestro ocurrió la madrugada de este martes 27 de mayo, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, hora en la que los camioneros que transitaban por ese sector se percataron de lo sucedido y dieron aviso a las autoridades.

Se estableció por información de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que además de la motocicleta también estuvo un camión involucrado.

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Las víctimas que se movilizaban en la motocicleta fueron identificadas como Carlos Andrés y Sebastián Carvajal Gutiérrez, este último menor de edad y hermanos entre sí. Viajaba junto con ellos Leidy Vanesa Loaiza, oriunda de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, y pareja sentimental de Carlos.

En dicho vehículo en que se movilizaban presuntamente invadieron el carril contrario, lo que conllevó a que fueran arrollados por un camión de carga pesada que era conducido por Víctor Hugo Sánchez, quien permaneció en el lugar de los hechos hasta que hicieron presencia de las autoridades.

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Versiones preliminares señalaron que presuntamente los ocupantes de la moto iban en estado de embriaguez. Asimismo, se estableció que eran residentes del barrio Las Américas de Pelaya y al momento del accidente se dirigían a la finca de un familiar en la vereda Caño Alonso.

Allegados a los occisos indicaron que fueron muchas horas las que esperaron por la presencia de las autoridades para realizar el levantamiento de los cadáveres, desde las 5:00 a. m. que se produjo el siniestro hasta las 9:00 de la mañana que funcionarios de criminalística de Tránsito y Transporte hicieron sus labores.

Es de señalar que en el departamento del Cesar no está funcionando la morgue de Medicina Legal en el municipio de Aguachica, por lo que los cuerpos sin vida en hechos violentos son trasladados a Bucaramanga o Barrancabermeja.