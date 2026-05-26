La obra de la Avenida del Río, proyectada por la Gobernación del Cesar, fue recientemente supervisada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, que mostró un avance significativo en la ejecución de los trabajos que se realizan en concreto rígido para un total de 9,14 kilómetros en doble calzada.

Leer también: Extranjero que viajó de Barranquilla a Valledupar fue encontrado sin vida en la vereda Las Casitas

Importante: Entre canciones y anécdotas Valledupar recordó a Diomedes Díaz en el aniversario de su natalicio

La obra, que conectará desde la carrera cuarta con calle 44 hasta la glorieta de la Pilonera Mayor, integrando además cuatro glorietas, un deprimido para proteger el humedal Sicarare y una gran apuesta paisajística, resaltará la majestuosidad del paisaje vallenato.

De acuerdo con la administración departamental, la obra también contempla urbanismo, alcantarillado, box culvert y señalización.

“Esta obra que sorprenderá a la ciudad de Valledupar, a la región Caribe y al país, denotará el crecimiento en infraestructura vial que el Gobierno del Cesar, viene mostrando e implementando especialmente en la capital del departamento. Esta obra conecta desde la 4 con la 44 y terminará en la glorieta La Pilonera Mayor, cuatro glorietas y un deprimido para no afectar el humedal Sicarare, y que además tendrá toda la majestuosidad del paisaje vallenato”, manifestó la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila.

Es de indicar que paralelo a estos trabajos, la administración municipal y departamental trabajan en la legalización de predios a la margen derecha del río Guatapurí donde habitan 6.000 familias, con un total de 22.000 habitantes, de los cuales al menos 1.000 de ellos serán reubicados.

La inversión es de $155.979 millones, con una interventoría de $9.961 millones.