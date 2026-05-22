Con 20 proyectos estratégicos orientados a ampliar la cobertura del servicio y llevar iluminación de alta calidad a los diferentes sectores del municipio, además de garantizar entornos urbanos y rurales más seguros, la empresa de servicios tecnológicos e iluminación de Valledupar, ESTIV, avanza en la ejecución de su plan de expansión para este 2026.

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El gerente de ESTIV, Ricardo Henríquez, destacó que los trabajos son de manera articulada y permanente con la administración municipal, con el objetivo de asegurar que el recaudo del impuesto de alumbrado público retorne directamente a los ciudadanos con nueva infraestructura e iluminación led en calles, parques y avenidas.

“La expansión del servicio no solo embellece los puntos emblemáticos de la capital del Cesar, sino que impacta directamente en la reducción de índices de inseguridad, fomenta el deporte nocturno en los barrios y mejora la movilidad vial”, puntualizó el gerente.

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Actualmente, los proyectos que se encuentran en fase de ejecución e intervención directa incluyen: Cancha Don Carmelo, cancha grande de El Javo, parque y cancha de Las Casitas, la cancha cerrada del corregimiento de Los Venados, Avenida del Aeropuerto Alfonso López, la Avenida 38, Repotenciación de los icónicos faroles del Centro Histórico y las afueras de Quintas del Country.

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De igual manera la entidad indicó que dentro de los proyectos mencionados se integraron algunas obras civiles planificadas del el año anterior, las cuales se encuentran bajo estricta supervisión para su pronta entrega, tales como: Vía Valledupar - La Paz, Avenida Simón Bolívar (Fase 1), Anillo Vial (Fase 3), Glorieta Los Juglares y Cancha del corregimiento de La Mesa.