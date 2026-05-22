Llegó la hora de la verdad, la hora de dar ese paso hacia una nueva final. El momento de dejar atrás todo lo vivido —y sufrido— para volver a aspirar a un título.

Después de meses de golpes, dudas y jornadas de sufrimiento, llegó la oportunidad de volver a mirar de frente un trofeo que aún conserva el eco reciente de la celebración conseguida hace apenas cinco meses, cuando se bordó la undécima estrella. Ahora toca defenderlo como se defienden las cosas que costaron demasiado: con el alma y dientes apretados.

Junior recibe a Santa Fe, este sábado en el estadio Romelio Martínez, en el juego de vuelta de la semifinal de la Liga I-2026. Los rojiblancos lograron un valioso empate en la ida, en Bogotá, y tendrán la posibilidad de definir la clasificación a la final en casa, ante su gente.

Pero no será fácil. Junior, que extraña el aura del ‘Metro’ —especialmente en estas instancias— ha mostrado falen-cias en condición de local a lo largo del semestre. Su mejor performance se ha visto de visitante, siendo el mejor equi-po foráneo del torneo. Pero en casa sufre más y a eso tendrá que enfrentarse hoy también.

Al frente tendrá a un rival que llega en su mejor momento, pero al que también se le ven las costuras, como se evi-denció en la ida, donde se vio inferior a los rojiblancos, rescatando sobre el final un empate, gracias a un penal que concedió el árbitro Wilmar Roldán.

Para este duelo, Junior pondrá la base que paró en la ida, con el retorno de Jermein Peña —hará pareja con Monzón en el centro de la zaga— y la posible inclusión de Luis Fernando Muriel, autor de un doblete el pasado miércoles en Copa Libertadores, ante Sporting Cristal, quien acompañaría a Paiva en el frente de ataque.

Junior llega a este encuentro con un invicto de siete fechas en la Liga, mientras que Santa Fe suma ocho partidos sin perder. El cuadro cardenal acumula cuatro años sin caer en Barranquilla.

El juego se inicia a las 8:30 p.m. Transmite Win y Win Sports+.