El colombiano Tayron Guerrero volverá a lanzar en las Grandes Ligas. Después de siete años alejado del máximo nivel del béisbol profesional, el relevista bolivarense recibió nuevamente el llamado de los Boston Red Sox, organización con la que buscará consolidarse en el bullpen gracias al gran momento que atraviesa en Triple-A.

El pitcher nacido en Boca Chica, Bolívar, de 35 años, se ganó otra oportunidad en las Mayores tras destacarse con Worcester, filial de Boston, durante la temporada 2026. Guerrero registró una sobresaliente efectividad de 0.92 ERA en 19.2 entradas lanzadas, además de acumular 22 ponches y apenas seis bases por bolas, números que terminaron convenciendo a la organización de devolverlo al roster principal.

Tayron Guerrero, pelotero colombiano.

Uno de los aspectos más llamativos del colombiano ha sido nuevamente la potencia de su brazo. Durante esta campaña en Triple-A alcanzó lanzamientos de hasta 103 millas por hora, recuperando así una de las principales características que lo llevaron años atrás a competir en las Grandes Ligas.

El último partido de Tayron Guerrero en MLB había sido el 28 de septiembre de 2019, cuando vestía la camiseta de los Miami Marlins. Desde entonces, el derecho atravesó un largo camino en busca de regresar al mejor béisbol del mundo, objetivo que finalmente consiguió gracias a su consistencia y rendimiento en ligas menores.

Para abrirle espacio en el roster principal al colombiano, Boston envió al lanzador Zack Kelly a ligas menores, mientras que Kutter Crawford apunta a ingresar a la lista de lesionados de 60 días. De esta manera, Guerrero tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento y experiencia en el bullpen de una de las franquicias históricas de las Grandes Ligas.