La victoria por fin apareció para Junior en la Copa Libertadores 2026, aunque otra vez terminó envuelta en angustia. El equipo rojiblanco venció 3-2 a Sporting Cristal, este miércoles, en el estadio Jaime Morón de Cartagena, por la quinta fecha de la fase de grupos, en un partido que parecía liquidado con el 3-0 parcial, pero que acabó sufriendo más de la cuenta ante la reacción del conjunto peruano.

Alfredo Arias, técnico del cuadro barranquillero, analizó esa montaña rusa emocional que vivió su equipo y señaló que el problema pasa más por la cabeza que por lo futbolístico.

“¿Por qué la bipolaridad del equipo? Yo estimo la causa a que este es un juego no solo físico, técnico y táctico, sino mental, que tiene que ver mucho con la emoción. Ese gol de ellos, que no lo merecían en ese momento, pero que lo encuentran en una falla nuestra, les sirve de revulsivo en un momento donde nosotros estábamos cerca de anotar el cuarto”, expresó el entrenador uruguayo.

Arias explicó que el golpe emocional terminó afectando a sus dirigidos, especialmente por el contexto que ha vivido Junior en esta Copa Libertadores. “Eso los anima, y a nosotros al revés, nos empieza a trabajar la cabeza en contra, también por todo lo que hemos vivido en esta Copa. Esta alineación que hoy paramos no la había puesto juntos, hablo de los once. Así que el triunfo es mérito de los jugadores”, afirmó.

El estratega también justificó la nómina utilizada, pensando en el desgaste físico y en la semifinal liguera del próximo sábado frente a Santa Fe, descartando que le esté dando prioridad a la Liga I-2026. “Hace varios partidos vengo diciendo que voy a poner a los más frescos en cada partido. Así hicimos en los dos partidos ante Once Caldas y frente a Santa Fe, y para hoy estos que puse eran los más frescos. No es que no quise poner a los que jugaron contra Santa Fe o que no le doy importancia ya a la Copa Libertadores, sino que esos que jugaron el sábado estaban muy cansados y esta es una cancha que come piernas”, comentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la permanencia de un irregular Yimmi Chará durante todo el compromiso. Arias defendió su decisión y aseguró que el atacante mejoró notablemente tras cambiarlo de posición.

“Menos mal que mantuvimos a Chará, porque en la posición que luego lo puse mejoró, nos dio quite, nos dio transiciones rápidas para adelante, pase de gol. Mejoró. Yo creo que la actuación de Chará, a raíz del cambio de posición, mejora”, sostuvo.

El DT explicó además que varias modificaciones estuvieron condicionadas por molestias físicas de sus jugadores. “Harold hizo un gran esfuerzo, porque no venía jugando y termina acalambrado. Rivas tuvo una fatiga muscular que nos la expresó a los cinco del segundo tiempo. Muriel y Canchimbo sufren dos rodillazos y piden el cambio por molestia. Todos los cambios que se hicieron fueron solicitados por los que estaban adentro”, reveló.

Más allá del sufrimiento final, Arias destacó el comportamiento del equipo durante gran parte del encuentro. “Me gustó el equipo hasta el gol de ellos, hasta ahí tuvimos un desempeño bueno, inteligente. Habíamos hablado de que si convertíamos un gol iban a haber espacios para Canchimbo, para Kevin Pérez, para Muriel, y eso lo teníamos que aprovechar”, señaló.

Sin embargo, insistió en que el principal aspecto a corregir sigue siendo el manejo emocional. “¿En qué debemos mejorar? En lo mental. Nosotros tenemos que seguir jugando de la misma manera, y no porque nos conviertan un gol o dos, cambiar tanto. Con los goles comenzamos a pensar en todo lo que nos había pasado en esta competencia y que no ganábamos, y ese miedo a no ganar nos llevó a cometer muchos errores”, apuntó.

Arias también tuvo palabras de elogio para Fabián Ángel, una de las figuras del compromiso y uno de los futbolistas que más ha crecido en los últimos partidos. “Desde que llegamos a Junior él entrenaba muy bien, siempre, pero las veces que lo llamábamos para competir como que no daba lo mismo que daba en esos entrenamientos, y se lo hicimos saber. Es un muchacho muy inteligente, con una capacidad muy grande tanto futbolística como mental”, dijo. Y agregó: “Ha pasado a ser un jugador importante, pero es todo mérito de él”.

Sobre Guillermo Celis, ausente desde hace un buen tiempo por lesión, el técnico explicó que la recuperación ha tomado más tiempo del esperado. “Tuvo una fisura en la parte de la clavícula y eso le ha demandado más tiempo, porque no es solo lo que ahí se movió y se deterioró, sino que tiene que curarse bien, porque, además, juega en una zona del campo muy combativa, donde cualquier roce lo puede perjudicar”, explicó.

La rueda de prensa terminó y Arias abandonaba la mesa. Pero antes de salir del salón, el uruguayo se giró hacia los periodistas, levantó la voz y dejó escapar una frase que sonó más a desafío que a despedida, pensando ya en la semifinal de vuelta del sábado ante Santa Fe, en el estadio Romelio Martínez: “¡Vamos por esa final!”.