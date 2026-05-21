Una vidente de Paraguay afirmó este miércoles que brujos de dos países obraron un “payé” (brujería o maleficio, en idioma guaraní) contra la selección de fútbol de su país, la Albirroja, que regresa a una Copa del Mundo de la FIFA después de 16 años de ausencia.

“Le hicieron brujería (a la selección), y, obviamente, no son paraguayos los que la están haciendo, son de otros países, son dos países que le tienen miedo a la Albirroja”, dijo Arístida Génez, más conocida como ‘Mística’, al diario local Extra.

Según la vidente, los jugadores de la selección paraguaya sentirán el “trabajito” cuando estén disputando la Copa del Mundo y experimenten “frío y una sensación de que tienen algo en el estómago”, sensaciones que llamó a combatir con confianza en sus habilidades.

‘Mística’ también lanzó especiales advertencias a los jugadores Tony Sanabria y Miguel Almirón, dos pilares de la selección paraguaya, a quienes recomendó no dejarse llevar por sus impulsos y cuidarse de lesiones, respectivamente.

“Buscan sacarlo del juego, lo quieren lesionar”, advirtió la vidente sobre Almirón, jugador del Atlanta United de la MLS.

Asimismo, pidió al naturalizado Mauricio Magalhaes tener cuidado de caer en la “trampa de las chicas” durante el Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

“Que se cuide, que deje la joda para después, hay posibilidad de que aparezca una tentación bastante importante”, apuntó.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después, se verá las caras con Turquía y completará sus choques del grupo D ante Australia el 25 de junio.