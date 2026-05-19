La Selección Colombia comenzó oficialmente su concentración previa al Mundial de 2026 con los primeros movimientos en Medellín, ciudad en la que el DT Néstor Lorenzo instalará durante varios días el campamento inicial antes del traslado definitivo a Bogotá, donde ‘la Amarilla’ afrontará el partido de despedida frente a Costa Rica en El Campín.

El entrenador argentino, de 60 años, ya cuenta con cinco futbolistas en la concentración. Los primeros en llegar fueron los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas, quienes participaron en la práctica del lunes en la tarde. Este martes se sumaron tres jugadores de campo que empiezan a darle forma al grupo que afrontará la recta final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Uno de los más esperados fue James Rodríguez. El volante, liberado recientemente por el Minnesota, arribó al hotel de concentración con la intención de aprovechar estos días para ponerse a plenitud física y futbolística. El capitán de la Selección ha manifestado en las últimas semanas su deseo de llegar en óptimas condiciones al Mundial y considera clave este periodo de trabajo bajo las órdenes de Lorenzo.

También se unieron el defensor Davinson Sánchez, quien llega en un gran momento anímico tras consagrarse campeón en Turquía, y Santiago Arias, que recuperó continuidad y protagonismo en Independiente de Avellaneda, situación que le permitió volver a ser tenido en cuenta en ‘la Amarilla’.

La Selección entrenará en Guarne, en la sede deportiva de Atlético Nacional, durante cinco días. Allí Lorenzo empezará a trabajar conceptos tácticos y físicos mientras se completa el grupo. Se espera que la mayoría de convocados se una en Bogotá entre domingo y lunes.

Uno de los que no alcanzaría a estar en Medellín es Luis Díaz. El guajiro todavía debe disputar la final de la Copa Alemana con Bayern Múnich frente al Stuttgart el próximo sábado 23 de mayo. Tras ese compromiso, el club alemán le otorgaría al exjuniorista unos días de descanso antes de integrarse a la Selección, algo que se produciría entre el 26 y el 27 de mayo.

El combinado nacional viajará a Bogotá el mismo sábado 23 para continuar la preparación del amistoso ante Costa Rica, programado para el lunes 1 de junio a las 6 p.m. El técnico Néstor Lorenzo valoró positivamente el cambio de fecha del encuentro, ya que le permitirá contar con más jornadas de trabajo junto al grupo completo antes del debut mundialista.

Colombia debutará en el Mundial el miércoles 17 de junio, cuando se mida a Uzbekistán. ‘La Amarilla’ comparte grupo también con Congo y Portugal.