La noche bogotana volverá a ser testigo de un capítulo cargado de cuentas pendientes y mucha ambición. Junior y Santa Fe se reencontrarán hoy en El Camín en el primer asalto de las semifinales de la Liga I-2026, con el eco todavía fresco de aquella final de la Superliga en la que el conjunto cardenal terminó celebrando y dejando al cuadro barranquillero con la espina clavada.

El destino, caprichoso y puntual, los pone otra vez frente a frente. Y aunque el contexto es distinto, las emociones son similares. Junior llega con el deseo de ajustar cuentas y dar un golpe de autoridad en una plaza históricamente complicada, mientras Santa Fe pretende ratificar el gran momento que atraviesa y volver a imponerse en casa.

Se espera un duelo intenso, cerrado y de alta tensión, entre dos equipos que vienen de superar exigentes rivales en cuartos de final. El conjunto rojiblanco dejó en el camino al Once Caldas, en una llave en la que el arquero uruguayo Mauro Silveira se convirtió en figura determinante con atajadas decisivas. Del otro lado, el cuadro capitalino dio una de las exhibiciones más contundentes de la fase al aplastar 4-0 al América de Cali en Bogotá, con Hugo Rodallega como protagonista absoluto tras firmar un triplete.

La serie se abre en la altura de la capital, un escenario que tradicionalmente le exige al máximo a Junior. Sin embargo, el equipo dirigido por Alfredo Arias se aferra a un dato que alimenta la ilusión: ha sido el mejor visitante del campeonato, una muestra de la solidez y regularidad que ha construido a lo largo del semestre.

Para este compromiso, el equipo rojiblanco presentará dos novedades importantes en defensa. Jermein Peña reaparecerá en el centro de la zaga y hará dupla con Daniel Rivera, quienes reemplazarán a Jean Pestaña y Lucas Monzón, ambos suspendidos. El resto de la base será muy similar a la que consiguió el valioso triunfo en Manizales (1-0, ante Once Caldas).

El antecedente más reciente en El Campín favorece a Santa Fe. El pasado 22 de febrero, por la octava jornada del ‘Todos contra todos’, el equipo cardenal se impuso 2-1 con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta. Luis Fernando Muriel descontó de penal para Junior. Esta vez, la historia ofrece una nueva oportunidad y el equipo barranquillero buscará escribir un desenlace diferente.