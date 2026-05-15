Kylian Mbappé tenía un plan. Esta vez no fue rendir en el césped, donde fue pitado por primera vez como madridista, y sí en zona mixta. Sus declaraciones, señalando a Álvaro Arbeloa, aumentan aún más la tensión en un Real Madrid sin títulos, con conflictos internos en el vestuario y en pleno proceso electoral a la presidencia del club.

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Lejos de una semana fantástica, los últimos siete días del Real Madrid han sido un incendio permanente. Y lo empezó Mbappé.

Su viaje a Cerdeña (Italia) en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares le puso en el foco de la polémica. El francés le restó importancia. Estaba consensuado con el club y no fue el único jugador en hacerlo. Tarde. La afición dictó sentencia este jueves.

No gustó tampoco que Mbappé no estuviera en la convocatoria del clásico, en el que, finalmente, el Real Madrid dijo adiós de forma definitiva a la Liga, consumando su temporada en blanco. Dos días antes, Kylian completó el entrenamiento con el grupo. En la víspera, comunicó que tenía molestias antes del final del trabajo de campo y finalmente no estuvo en la convocatoria. Ni viajó con el equipo.

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Circunstancias unidas que provocaron que Mbappé se llevase ante el Oviedo su primera pitada como jugador del Real Madrid. La esquivó durante año y medio sin títulos, pero, como otros grandes futbolistas que han pasado por el conjunto blanco, ya vivió una noche de silbidos.

Fue el gran señalado por la afición. Y su momento llegó fuera del césped. Tras un partido en el que fue suplente y en el que disputó los últimos 20 minutos, Mbappé quiso salir a hablar ante los medios de comunicación, por iniciativa propia, para dejar claros varios mensajes. Sobre todo, contra su entrenador, al que puso en la diana.

Primero, al asegurar que Arbeloa le había comunicado que, para él, es el cuarto delantero de la plantilla actualmente. Después, para ponderar de nuevo el trabajo de Xabi Alonso hasta su destitución.

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“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró.

Palabras que Arbeloa negó posteriormente en rueda de prensa, donde dejó un mensaje al ‘10’ del Real Madrid. Si no estaba listo para jugar en el Camp Nou hace cuatro días, no está para ser titular ante el Oviedo.

Mbappé, además, reivindicó el trabajo de Xabi Alonso, destituido en enero. “Empezamos bien la temporada. Fuimos líderes en liga, en el top 8 de la ‘Champions’... Pero perdimos todo en la segunda mitad de temporada. Duele mucho porque tuvimos una estructura de juego y lo hemos perdido”.

Dardo al trabajo de un Arbeloa que, salvo sorpresa, afronta sus últimas semanas como entrenador del Real Madrid… a la vez que aparece en el horizonte la figura de José Mourinho.

Sea o no el portugués el elegido, el entrenador del Real Madrid la próxima temporada se encontrará con un club inestable.

La pelea entre el francés Aurelien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde, que acabó con este sufriendo un traumatismo craneoencefálico en una caída contra una mesa producto del rifirrafe en el vestuario, fue el momento de máxima tensión dentro de un vestuario con brechas internas.

El alemán Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras también tuvieron un encontronazo, Carvajal, Ceballos y Asencio desavenencias con Arbeloa… todo en una parte final de temporada que se cierra sin títulos y con Florentino Pérez apareciendo en escena.

Su rueda de prensa del martes cambió el paso. Se quiso mostrar fuerte, defendió a sus futbolistas, restó importancia a la pelea entre Valverde y Tchouaméni, atacó al Barcelona por el caso Negreira... y anunció elecciones a la presidencia del Real Madrid a pesar de que en enero de 2025 revalidó el cargo, por cuatro años, sin oposición.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, comunicó.

Un proceso de presentación de candidaturas que se inició el 14 de mayo y que finaliza el 23 del mismo mes.

Situación volátil en un Real Madrid en el que Kylian Mbappé se encargó de abrir otro frente.