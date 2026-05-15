La cantautora española Cristina La Mar presenta una flor en la luna, su segundo trabajo discográfico: una obra íntima, orgánica y profundamente emocional. Producido por Richard Blair, ganador del Latin Grammy 2023, junto a Álvaro Valencia, el álbum reúne seis canciones originales que dialogan entre la sensibilidad poética y la exploración sonora.

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Una obra grabada en bloque, con todos los músicos interpretando simultáneamente, una flor en la luna apuesta por capturar lo irrepetible: la respiración compartida, la imperfección humana y la conexión real entre quienes crean. Este trabajo marca el inicio de una nueva etapa sonora en la que la emoción, la raíz y la conexión se convierten en el corazón del proyecto.

El nombre una flor en la luna nace de una revelación íntima en medio del proceso creativo de Cristina La Mar. La canción que da título al álbum apareció en un momento de incertidumbre, cuando la artista buscaba sentido a las canciones que estaba escribiendo y al rumbo del disco. Entonces emergió esta imagen: la de un amor tan bonito que parece imposible, tan improbable como que una flor crezca en la luna. Ese símbolo se convirtió en el corazón del proyecto: un canto un abrazo del corazón y sentido de comunidad a través de la música, atravesado por la melancolía de no creerlo del todo real, pero sostenido siempre por la esperanza.

La fecha de lanzamiento, el 1 de mayo, no es casual: fue elegida por su conexión simbólica con la “luna llena de las flores”, un momento asociado a la fertilidad, la renovación y el florecimiento. Para Cristina La Mar, esta coincidencia representó la energía perfecta para acompañar el nacimiento de una flor en la luna: un disco que habla de creer en lo improbable y de permitir que lo que parecía imposible, como una flor creciendo en la luna, finalmente florezca. Escoger este día fue, en esencia, un acto de fe y de coherencia con el espíritu del álbum.

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El lanzamiento llega precedido por tres sencillos: “Ramita de jazmín”, “Si mañana se acaba el mundo” y “El lugar correcto”, que introducen el universo sonoro y narrativo del disco. Como parte del lanzamiento, el proyecto incluye contenidos digitales, videoclips y un concierto de presentación el 13 de mayo en Bogotá.

En este nuevo álbum, Cristina La Mar profundiza en un sonido que fusiona el folk-pop latino con influencias del folclore mediterráneo, el soul, el jazz y el flamenco. A diferencia de su primer disco —más cercano al piano, la balada y una estética íntima—, una flor en la luna incorpora una instrumentación de cuerdas cálidas donde destaca el cuatro venezolano, junto a guitarras de nylon, bajo acústico y percusiones orgánicas.

El disco se articula alrededor de una idea central que la artista define como “amor bonito”: un concepto que atraviesa lo romántico, pero también lo familiar, lo cotidiano y lo propio. La historia que da origen al álbum surge de una experiencia personal vivida en Colombia, escrita posteriormente en el Mediterráneo y finalmente grabada de regreso en territorio colombiano, marcando así un cruce de geografías que también se refleja en el sonido.

Con una flor en la luna, la artista presenta una nueva etapa en su carrera: un sonido más abierto, una exploración instrumental marcada y una narrativa que reafirma su interés por contar historias desde lo íntimo. Tras el lanzamiento, su agenda contempla presentaciones en Colombia y España, con proyección hacia otros países de la región.

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Cristina La Mar, nacida en Lloret de Mar, en la Costa Brava del Mediterraneo, es una cantautora formada en jazz y con una maestría en Songwriting de Bath Spa University (Inglaterra). Su proyecto artístico se ha consolidado entre Europa y Latinoamérica, especialmente en Colombia, país donde ha desarrollado su equipo de trabajo y parte fundamental de su identidad musical.

Su propuesta se centra en la canción como relato: letras que buscan conectar desde la emoción, más que una apuesta por lo masivo, su enfoque está en generar un abrazo del corazón y sentido de comunidad a través de la música.