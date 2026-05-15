Llega un nuevo puente festivo y con este una agenda cargada de planes con gastronomía Caribe, mucha risa, arte y folclor para disfrutar con toda la familia. Precisamente, iniciamos los recomendados de EL HERALDO con el IV Festival Gastronómico de Sabores en Pital de Megua.

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Este 17 de mayo en la plaza de este corregimiento baranoero los asistentes podrán degustar más de 18 deliciosos platos como sancochos trifásicos, variedad de carnes, pescados, arroces, pasteles y otras variedades gastronómicas. Aquí 18 matronas estarán participando con deliciosos platos como sancochos trifásicos, gallina, pescados, carnes, variedad de arroces, cerdo y pasteles. En este espacio también participaran las artesanas con más de ocho puestos con bisuterías, tejidos y artesanías elaborados con totumos.

Este es un evento que ya es tradición y este año viene cargado de más sabor para ponerle la sazón a la tierra del pastel, es un recorrido por lo mejor de la gastronomía en un solo lugar, la plaza de este corregimiento a partir de las 9 de la mañana.

“Continuamos apoyando la gastronomía de nuestra gente porque es una forma de mover la economía de los hogares que les sirve para el sustento de su familia”, expresó Edinson Palma, alcalde municipal.

Risas con Joselo

La agenda también incluye una velada cargada de humor, nostalgia y talento local. El comediante barranquillero Joselo de Colombia celebrará sus 30 años de trayectoria artística con un espectáculo especial el próximo viernes 15 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro José Consuegra.

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El evento reunirá en un mismo escenario parte de la historia del humor popular costeño, en una presentación que promete conectar generaciones a través de personajes, anécdotas y el estilo irreverente que ha convertido a Joselo en una de las figuras más queridas del entretenimiento en la región Caribe. La celebración contará además con la participación de los humoristas Compae Lencho y Lucho Torres como invitados especiales.

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A disfrutar del arte

Por otro lado, en el Palacio Amarillo de La Aduana hay dos exposiciones que pueden ser visitadas por el público. La primera de ellas se trata de Máscaras de identidad, un espacio que reúne la creación de siete artistas plásticos para seguir exaltando el arte, la tradición y la riqueza cultural del Caribe colombiano, esta vez enmarcada en la figura representativa del Torito.

Esta muestra, que se puede vivir en la Biblioteca Piloto del Caribe, propone un diálogo entre las manifestaciones artísticas contemporáneas y el patrimonio cultural del Carnaval de Barranquilla, resaltando el valor simbólico de las máscaras y figuras tradicionales que, como el Torito, hacen parte de nuestra memoria colectiva e identitaria.

La exposición contará con la participación de destacados artistas que han intervenido estas emblemáticas piezas, entre ellos: Carla Celia, Néstor Loaiza, Nithto Cecilio, Yuyo Del Valle, Jorge Riveros, Luis Demetrio Llanos y Angie Mansur.

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De igual forma, en la Galería se puede apreciar la exposición Enigma del colectivo Correa Art, con la participación de 26 destacados artistas, entre ellos Rubén Correa, Elia Abuchaibe o Lissette Pinedo.

A reflexionar con Luly

Uno de los planes más emotivos de este puente festivo se realizará este sábado a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Portal del Prado, donde la actriz Luly Bossa dará la charla La fuerza de ser mamá. “Les voy a contar desde mi experiencia, obviamente, Angelo está involucrado, cosas que hicimos, pasos que dimos para poder salir adelante y no darnos por vencido nunca, porque nunca se puede tirar la toalla”, dijo la actriz.

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Tecnología para cerrar

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Finalmente, durante los días 15, 16 y 17 de mayo, el cuarto piso de Mallplaza Buenavista se convertirá en el epicentro de la innovación, reuniendo experiencias interactivas, paneles de alto nivel, robótica, realidad virtual y espacios diseñados para acercar a niños, jóvenes y adultos al universo de la inteligencia artificial con el evento IA+.

‘The Rosary Run’, este sábado

La décima edición de ‘The Rosary Run’ se realizará este 16 de mayo en Barranquilla. La jornada, organizada por el Seminario Regional Juan XXIII y la Pastoral Vocacional, comenzará a las 4:00 de la tarde y tendrá como punto de partida la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la carrera 46 #66-35. El recorrido finalizará en la Catedral Metropolitana María Reina y Auxiliadora, en la carrera 45 No. 53-140.

La actividad reúne a jóvenes, familias y miembros de comunidades católicas alrededor de una caminata inspirada en la oración del rosario. La iniciativa busca promover espacios de encuentro y participación desde la fe.