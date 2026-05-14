Durante 26 años, Sensación Orquesta ha puesto a bailar a Colombia entre matrimonios, carnavales, fiestas sociales, verbenas y conciertos multitudinarios. Ahora, la agrupación barranquillera liderada por Roberto Torres ‘El Papa’ y Mireya Rueda vuelve a apostar por la reinvención musical con una versión moderna del clásico Homenaje a los embajadores, una de las joyas más emblemáticas del maestro Fruko junto a Wganda Kenya.

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La apuesta no era sencilla. Se trata de una canción considerada intocable por generaciones de amantes de la salsa y la música tropical del Caribe colombiano. Sin embargo, Roberto Torres decidió asumir el reto con respeto por la esencia original, pero pensando en conectar con las nuevas generaciones.

“Quisimos meterle un adornito más moderno para conquistar a los pelados que todavía no han conectado con la canción”, contó Torres en diálogo con EL HERALDO.

La idea nació de una conversación inesperada. Un amigo músico le comentó que había soñado con Sensación Orquesta interpretando Homenaje a los embajadores “al estilo de ellos”. Aunque el riesgo era grande, el director sintió que había una oportunidad de refrescar el clásico sin alterar su alma.

“Es una canción icónica y nosotros la amamos en su versión original. No le cambiamos ni una palabra ni una nota de armonía. Solo le dimos una fuerza distinta”, explicó.

La nueva versión incorpora una poderosa sección de vientos con dos saxofones, dos trompetas y dos trombones, además de batería y una percusión más agresiva y contemporánea. Todo ello sin sacrificar la esencia verbenera que convirtió al tema en un himno de la costa Caribe. “Se escucha full agresiva, pero sin irrespetar lo original”, afirmó Torres.

Esta propuesta fue grabada en los estudios de JA Records bajo la coordinación del maestro Yezid Arzuza. El videoclip, producido por Taty Gómez Rueda, fue filmado en San Andrés Isla y muestra escenarios cargados de color, mar y sabor caribeño.

La verbena moderna

Para Torres, el verdadero termómetro del éxito de esta nueva producción está en los picós y en las reacciones de los jóvenes.

Según relató, la canción comenzó a circular en grupos de coleccionistas y amantes de la cultura verbenera, donde generó opiniones divididas: algunos defendían la original y otros celebraban la nueva energía del tema. “Ahí vi una luz verde. Los pelados la están gozando. Esta canción es pura verbena”, sostuvo.

Orlando Amador Roberto Torres durante su visita a EL HERALDO.

Más allá de la controversia, Sensación Orquesta continúa apostándole a la producción constante. Cada año lanzan entre dos y tres canciones, alternando salsa y música tropical de temporada, siempre con la esperanza de alcanzar un éxito nacional masivo. “Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo música y no quedarnos quietos. Dios sabrá cuándo llega ese momento”, concluyó Roberto Torres.

Una orquesta sin frenos

Sensación Orquesta está conformada por 21 integrantes, entre músicos, cantantes, técnicos y equipo de producción. En escena despliegan una maquinaria musical integrada por cinco vocalistas —incluyendo dos voces femeninas—, sección rítmica completa y una robusta línea de metales.

Su versatilidad les ha permitido navegar géneros como salsa, merengue, tropical, champeta y reguetón, además de acompañar en tarima a artistas internacionales como Carlos Vives, Maelo Ruiz, José Alberto “El Canario”, Elvis Crespo, Tito Nieves, Andy Montañez y Luis Enrique.

La agrupación también acumula siete Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla y un repertorio de éxitos regionales como A bailar, El Burro, El baile del Zuky-Zuky, El Tun Tun y La Bombita.

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Pese a no figurar constantemente en los circuitos radiales nacionales, Roberto Torres asegura que la orquesta vive uno de sus mejores momentos gracias al circuito de eventos privados y al impacto de las redes sociales.

“Estamos más vigentes que nunca. Trabajamos todos los fines de semana. Nuestro mercado son las fiestas sociales, matrimonios, grados, congresos. Dios nos puso ahí y no queremos salir más nunca”, expresó.