Este jueves 14 de mayo la iglesia cristiana conmemora una de las celebraciones religiosas más importantes: la Ascensión de Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesucristo ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, por lo que simboliza el cierre de su presencia física en la Tierra y el inicio de la misión evangelizadora de sus discípulos.

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“La Ascensión es una solemnidad litúrgica común a todas las Iglesias cristianas; se celebra el cuadragésimo día después de la Resurrección Pascual. San Juan Crisóstomo y San Agustín ya hablaban de esta solemnidad en sus escritos. Pero una influencia decisiva para su difusión se debe probablemente a San Gregorio de Nisa”, explica el Vaticano.

Vale mencionar que la fecha de la Ascensión no está fija dentro del calendario anual, lo que determina su variación cada año.

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“Su fecha depende del calendario lunar porque se fija cuarenta días después del domingo de Resurrección”, según la Iglesia.

Además, esta celebración tiene alcance nacional y también presencia en múltiples países, con prácticas distintas dependiendo de la cultura, como: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití, Corea del Sur.

La festividad también está relacionada con la promesa del envío del Espíritu Santo, que posteriormente se celebra en Pentecostés. Para millones de fieles, esta conmemoración es un momento de reflexión espiritual, oración y participación en ceremonias religiosas.

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Puente festivo

En Colombia, esta conmemoración se trasladará al lunes 18 de mayo, convirtiéndose en un día festivo, gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. La normativa establece que varias solemnidades, festividades o celebraciones se trasladen al lunes siguiente para impulsar el turismo del país y facilitar la conciliación laboral.

Sin embargo, la Iglesia mantiene el jueves como el día exacto de la conmemoración, siguiendo el relato bíblico.