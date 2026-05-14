La crónica del Carnaval volvió a vestirse de gala. En la tarde de este miércoles 13 de mayo se vivió la ceremonia de entrega de la decimotercera edición del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo, un reconocimiento impulsado por Carnaval de Barranquilla y Triple A que exalta las mejores historias narradas alrededor de la fiesta más grande del Caribe colombiano.

Lea aquí: Cuatro animales se disputan las elecciones presidenciales del Zoológico de Barranquilla

Periodistas, cronistas, académicos y estudiantes se reunieron en este espacio que, año tras año, se consolida como el principal reconocimiento al periodismo cultural de la región, destacando el compromiso de quienes cuentan, preservan y difunden las tradiciones del Carnaval, declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

“Aquí reunimos la memoria, la identidad y el amor por una tradición que ha hecho de Barranquilla un símbolo cultural ante el mundo. Porque el carnaval no solo se baila, no solo se canta o se vive en las calles. El carnaval también se escribe, se documenta y se preserva en las palabras de quienes entienden que cada historia es una forma de proteger el patrimonio”, expresó el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan Carlos Ospino.

Con esta decimotercera edición del premio también se honra la memoria de Ernesto McCausland Sojo, el periodista y cronista barranquillero que convirtió las historias del Caribe en relatos memorables y llevó la riqueza cultural del Carnaval a la pantalla nacional, dejando un gran legado para el periodismo colombiano.

Desde que inició el evento, los sentimientos ya estaban a flor de piel. Y en medio de ello, hubo un reconocimiento de especial a la jefa de comunicaciones de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Ana María Osorio por sus 25 años de trayectoria al frente de la fiesta.

A todos. Realmente, estoy muy sorprendida de este momento tan especial, de vivirlo con toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, que son todos el motor que mueve mi vida. De de esta familia, porque esto no es una empresa, esto es una familia. Como ven, he crecido aquí. Hace 25 años llegué y he vivido la historia del carnaval.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para esta empresa, que he trabajado mucho, pero también me lo ha dado todo a cada 1 de el equipo de trabajo, de toda esta experiencia, porque no se hace comunicaciones solo, se hace comunicaciones en equipo. Y creo que siempre lo que me enseñaron mis papás desde casa, amar el carnaval. Era un sueño trabajar aquí, vivo un sueño todos los días de mi vida, y orgullosa de trabajar en algo que me representa como barranquillera”.

Ganadores

La ceremonia destacó a los ganadores en las categorías Patrimonio y Tradición, Mujer y Carnaval, Sostenibilidad y Nuevos Contadores de Historias, esta última incorporada en esta edición para abrir camino a las nuevas generaciones de narradores. En total, el Premio recibió una participación récord de 70 trabajos postulados.

Los primeros en ser llamados fueron los triunfadores de la categoría Sostenibilidad: El instinto animal del Carnaval de Barranquilla, de Joseph Casañas y Jesika Angulo, publicado en El Espectador.

En la categoría Mujer y Carnaval, la crónica ganadora fue El Che Carnaval, fe y revolución, de Gabriela Arango, de la Universidad Autónoma del Caribe.

Por último, la categoría Patrimonio y Tradición fue para Sin cabeza, pero con memoria, de Wilhelm Garavito, publicado en Kronos Colombia.

Vida y Obra

En medio de aplausos y mucha emoción con una masiva asistencia en la Fábrica de Cultura, la reportera gráfica y editora de fotografía de EL HERALDO, Josefina Villarreal Herrera vivió uno de los momentos más especiales de su carrera durante la entrega del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo 2026.

Jesús Rueda Josefina Villarreal, premio Vida y Obra 2026.

La barranquillera recibió el reconocimiento Vida y Obra, un homenaje a los años que ha dedicado a contar la historia del Caribe a través de imágenes y relatos periodísticos.

Le puede interesar: Josefina Villarreal, reportera gráfica de EL HERALDO recibió el reconocimiento Vida y Obra del Premio Ernesto McCausland

También recordó sus años en EL HERALDO y habló con emoción sobre Ernesto McCausland Sojo, asegurando que fue una figura importante en su carrera.

“Fue Ernesto quien siempre creyó en mí y me brindó la oportunidad de formar parte de la familia EL HERALDO. Cubrir el Carnaval desde el día en que designan a la soberana hasta el entierro de Joselito es una experiencia imposible de describir con palabras”.