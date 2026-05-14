Colombia se prepara para vivir un nuevo puente festivo durante el mes de mayo (sábado 16, domingo 17 y lunes 18). Para estas fechas las personas aprovechan para tomarse un merecido descanso, realizar algunas tareas pendientes o hacer un pequeño viaje en familia, pero ¿por qué el lunes 18 de mayo es festivo?

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Se trata de la conmemoración a la Ascensión del Señor – una celebración religiosa ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección – que en esta oportunidad, según el calendario – cae un jueves, pero de acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, debe correrse al lunes 18 de mayo.

La normativa establece que varias solemnidades, festividades o celebraciones se trasladen al lunes siguiente para impulsar el turismo del país y facilitar la conciliación laboral. Sin embargo, no todas las fechas se mueven en el calendario colombiano.

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La fecha de la Ascensión no está fija dentro del calendario anual, lo que determina su variación cada año.

“Su fecha depende del calendario lunar porque se fija cuarenta días después del domingo de Resurrección”, según la Iglesia.

Esta celebración tiene alcance nacional y también presencia en múltiples países, con prácticas distintas dependiendo de la cultura, como: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití, Corea del Sur.

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Los festivos que faltan en 2026

Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen María

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad