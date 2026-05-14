La Consejería Comisionada de Paz informó este miércoles que sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la que se mostraron los avances, logros y dificultades en el desarrollo de cada uno de los procesos que se adelantan.

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En la reunión estuvieron el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz: Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda.

“En este escenario, se resaltó que la dirección de la Política de Paz y del orden público corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, en concordancia con la Constitución Política de Colombia en su artículo 189, numeral 4° y la Ley 2272 de 2022”, se lee en el comunicado.

La Consejería Comisionada de Paz señaló además, que en desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el jefe de Estado autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.

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Así mismo, se estableció que en la primera fase de implementación de las ZUT no harán presencia las personas sobre las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes, situación que será objeto de evaluación posterior por parte del presidente Petro.

“El Gobierno nacional reitera que la paz es una política de Estado, cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal como lo ordena la Constitución Política de 1991″, añade el documento.