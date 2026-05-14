Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este martes 13 de mayo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, donde dos personas resultaron heridas por impactos de bala, entre ellas una niña de apenas 5 años.

Le puede interesar: ¿Hubo una equivocación con los sitionueveros que desaparecieron en el bulevar de Simón Bolívar?

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió hacia las 4:00 p. m. en la diagonal 69 con carrera 9 L, cuando varios hombres que se encontraban reunidos en el sector fueron sorprendidos por sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

Según el reporte preliminar, uno de los parrilleros sacó un arma de fuego y disparó contra las personas que permanecían en el lugar conversando. En medio del ataque resultó herido Dabian Segundo Mercado Carbo, de 30 años.

Vea aquí: Capturan a presunto integrante de ‘los Pepes’ y le incautan más de mil dosis de estupefacientes en Barranquilla

Las autoridades indicaron que la víctima registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Una niña de 5 años fue alcanzada por una bala

Durante el atentado también resultó lesionada una menor de 5 años, quien, de acuerdo con la información oficial, fue impactada por un proyectil mientras se desplazaba por la zona junto a su hermano.

Lea también: Taxista fue asesinado en Rebolo, sur de Barranquilla, horas antes de su cumpleaños: caso podría ser una equivocación

Ambos heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica. El reporte entregado señala que ninguno de los dos reviste gravedad.

Las autoridades judiciales dejaron el caso en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de adelantar las labores investigativas para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.